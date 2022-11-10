Özel uçakla gelecek

Hrisostomos’un ölümüyle boşalan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu için 16 üyeli Sen Sinod Meclisi'nde kritik senaryolar ve ittifak egzersizleri yapılırken bu dengeye, “Rusya tarafından nüfuz edilme çabası gören ve engellemek isteyen Fener Rum Patriği, Atina ve ABD’nin rolünün de girdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “hassas ipte dengeler… Kilise Uluslararası Etki Alanında” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde “Kilise olaylarına belki ilk kez bu kadar dıştan müdahale yapılıyor. Rus dostu addedilecek birinin seçilmesini istemeyen Fener Patriği, Atina hükümeti ve ABD bir sonraki Başpiskopos'un kim olacağıyla ilgileniyor” yorumunu yaptı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina hükümeti ve ABD’nin tercihini yaptığını ve akıllarında uygun tercihler olduğunu belirten gazeteye göre Sen Sinod düzeyinde daha çok etki edebilecek kişi, Fener Rum Patriği Bartholomeos’tur. Atina hükümeti ile ABD’nin Sen Sinod’u etkileyemeyeceği, daha çok bazı adayların halk tarafından seçilecek üç kişi arasına girmesine destek olabileceği kaydedilen haberde, oy kullanacak halkın da bir dereceye kadar etkili olacağına işaret edildi.

İstanbul’dan Larnaka’ya

Bartholomeos’un Cumartesi günü yapılacak defin törenine katılmak için İstanbul’dan Güney Kıbrıs’a ve aynı gün tekrar İstanbul’a sorunsuz dönecek olmasının, ABD’nin müdahalesiyle mümkün olduğuna işaret edilen haberde, Bartholomeos’un bu seyahati için kendisine tahsis edilecek özel bir Amerikan şirkete ait uçakla seyahat edeceği belirtildi.

Gazete, Patrik Bartholomeos’un, zaman kısıtlılığı nedeniyle, Sen Sinod Meclisi üyeleri ile yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğinin öğrenilemediğini ancak Kilise çevrelerinin, Başpiskopos seçimiyle ilgili en azından bir mesaj vermesini beklediğini yazdı.

Gazete, Rum Ortodoks Kilisesi’nin “bağımsız” olmasına ve teoride seçime kimsenin “müdahale hakkı olmamasına” karşın Fener Rum Patriği’nin sözünün “ölçü olduğunu” ekledi, şu detayları aktardı:

“(Fener Rum) Patrik Rus Kilisesi’nin ‘yayılmacı eğilimleri’ ile karşılaştığında II. Hrisostomos bedel de ödeyerek kendisine önemli destek rolü oynamıştı. Sen Sinod üyeleri II. Hrisostomos’a itiraz etmiş ve 2020’den öldüğü güne kadar onunla birlikte ayine katılmamıştı. Ortodoks Kilisesi için belirleyici bir dönemde aldığı bu desteği hiç unutmayan Patriğin (Bartholomeos) bu prosedürde aynı yolda yürüyen bir Başpiskopos seçilmesini uygun görecektir.”

Yunan Savunma Bakanı da geliyor

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak II. Hrisostomos’u ve Rum Ortodoks Kilisesini seven ve saygı duyan ve defin töreni için Güney’e gidecek Yunanistan Millî Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos’un, Ukrayna meselesinde itirazı bulunan Sen Sinod üyelerinin barış sağlamak için Panayotopulos’u araya sokmaları nedeniyle rol sahibi olduğunu belirtti.

Haberde, adayların sahip olduğu destekle ilgili şu bilgiler verildi:

Limasol Metropoliti Athanasios, halkın seçeceği üç kişi arasında olacağına kesin gözüyle bakılıyor. ikinci sırada, Cikko Metropoliti Nikiforos’un desteğine sahip olan Tamasu ve Orini Metropoliti İseas bulunuyor. Üçüncü sıradaki “Konstantias ve Mağusa” Metropoliti Vasileos’in, Fener Rum Patriği ve Yunan hükümeti ile ilişkileri çok iyi, Ukrayna meselesinde takındığı tavır nedeniyle seçilmesi ABD için sorun olmayacak. II. Hrisostomos’un sağ kolu olan Baf Metropoliti Yeorgios’un seçilme şansı da çok büyük görülüyor.

