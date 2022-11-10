Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinde yürütülecek araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilişkin, Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında devam eden protokol yenilendi.

İlk olarak 2013 yılında imzalanan protokole bu yıl, çocukluk çağı aşıları, kanserde erken tanı ve 65 yaş üstü bireylerde bilişsel tarama alanlarında yapılacak çalışmalar için yeni maddeler eklendi.

Protokole Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın imza koydu. Sağlık Bakanlığı'ndaki imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Altuğra, DAÜ ile iş birliğine devam edeceklerini dile getirdi. Altuğra yenilenen protokole çocukluk çağı aşıları, kanserde erken tanı ve 65 yaş üstü bireylerde bilişsel tarama alanlarında yapılacak çalışmalar için yeni maddeler eklendiğini anlattı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti. Hocanın topluma yönelik hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de konuşmasında koruyucu hekimliğin önemine işaret ederek, protokole eklenen maddelerin bu açıdan getireceği yarara vurgu yaptı.

