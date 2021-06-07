Kuzeyde 13, güneyde ise 29 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 13 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi taburcu oldu. Güney Kıbrıs’ta ise 29 vaka tespit edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 6 bin 280 testle 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Vakaların 3'ü Lefkoşa, 3'ü Girne, 3'ü Gazimağusa ve 3'ü Lefke'den.

1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı.

Vakaların yerleşim yerlerine göre dağılımı şöyle: Lefkoşa Surlariçi-3; Girne Merkez-2 / Doğanköy-1; Gazimağusa Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1; Lefke Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1.

Covid-19 genel durumu şöyle:



Dün yapılan test sayısı 6280. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 13.Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 1. Yerel vaka sayısı: 12. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 16. Dün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı: 1 265 913. Toplam vaka sayısı: 7422. iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7098. Tedavisi devam eden vaka sayısı 291. Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 23. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 261. Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 5. Toplam kaybedilen hasta yok. 33. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 263. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 115. Takip edilen toplam bileklik sayısı 3123. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 8121.

Güneyde binlerce test

Güney Kıbrıs'ta dün 29 yeni vaka belirlendi, can kaybı olmadı.

Rum haber kaynaklarına göre, dün yapılan 46 bin 276 testle birlikte toplam vaka sayısı 72 bin 779'a yükseldi.

Hastanede tedavisi süren 50 kişinin 17’sinin durumu ise kritik.