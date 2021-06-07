Kuzeye geçiş 4 bin 180, güneye 3 bin 255

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin yeniden başlamasının üçüncü gününde toplam

7 bin 435 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 4 bin 180 giriş yapıldı. Kuzey Kıbrıs’ta Güme Kıbrıs’a ise 3 bin 255 çıkış gerçekleşti. Kuzeye geçen Rumların büyük bir kısmının akaryakıt bayilerine akın ettiği belirtildi.

Sınır kapılarının geçişlere yeniden açıldığı 4 Haziran 2021 tarihinde ise 8 bin 229 giriş çıkış işlemi yapılmıştı.

Güneyden kuzeye 4 bin 344, kuzeyden güneye 3 bin 885 kişi geçmişti.

Birinci gün

İlk gün geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:

Metehan’dan 812 giriş, bin 636 çıkış,

Ledra Palas’tan 236 giriş, 228 çıkış

Lokmacı’dan 467 giriş, 358 çıkış

Akyar’dan 352 giriş, 375 çıkış

Derinya’dan 188 giriş, 115 çıkış

Beyarmudu’ndan 822 giriş, 743 çıkış

Bostancı’dan 325 giriş, 266 çıkış

Yeşilırmak’tan 129 giriş, 155 çıkış

Aplıç’tan 13 giriş, 9 çıkış.

İkinci gün



Sınır kapılarının yeniden açılmasının ikinci gününde Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında toplam 8 bin 737 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi. Güneyden kuzeye 4 bin 966 giriş, kuzeyden güneye 3771 çıkış yapıldı.İkinci günde geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:Metehan'da 2 bin 138 giriş, bin 433 çıkış,Ledra Palas’da 185 giriş, 124 çıkış,Lokmacı’da 587 giriş, 565 çıkış,Akyar’da 447 giriş, 400 çıkış,Derinya’da 340 giriş, 248 çıkış,Beyarmudu’nda 810 giriş, 608 çıkış,Bostancı’da 357 giriş, 172 çıkış,Yeşilırmak’ta 89 giriş, 109 çıkış,Aplıç’ta 13 giriş, 12 çıkış.

Üçüncü gün

Kara kapılarından giriş çıkışların yeniden başlamasının üçüncü günü olan dün 4 bin 180 kişi ülkeye giriş yaparken 3 bin 255 kişi de çıktı.

Polis Basın Subaylığı’nın 00.00 ile 18.00 arasındaki 18 saatlik zaman diliminde 9 sınır kapısından giriş ve çıkışlara ilişkin açıklamasına göre, 668’i KKTC, 2 bin 424’ü Güney Kıbrıs ve 1068’i de diğer ülkeler uyruklu toplam 4 bin 180 kişi kuzeye girdi.

Hem girişlerde hem de çıkışlarda en fazla kullanılan kapı Metehan oldu.

Fiyat farkı büyük

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta bir litre 95 oktan benzinin fiyatı 12.93 TL iken, kuzeyde 6.51 lira. Yine 98 oktan benzinin litresi güneyde 13.66, kuzeyde 6.64 TL:

Güneyde bir litre mazot 13.10, kuzeyde ise 6. 04 TL.

Lefkoşa’nın Yenişehir, Ortaköy ve Gönyeli bölgesindeki akaryakıt bayileri, bir yıl aradan sonra dün ilk kez iyi iş yaptıklarını ve satışların çok arttığını söyledi.