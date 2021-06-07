Vatandaş canından bezdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sakinleri sivrisinek yüzünden kabus dolu günler yaşıyor.

Çanakkale bölgesindeki gölette üreyerek kente yayıldıkları belirtilen sivrisinekler Gazimağusa halkına hayatı zindan etti.

Diyalog muhabirine konuşan Gazimağusa sakinleri, her yaz olduğu gibi bu sene de sivrisinek kâbusunun başladığını ve özellikle akşam saatlerinde kapı pencere açamaz duruma geldiklerini ifade etti.

Sokak aralarında gerekli ilaçlamaların akşam saatlerinde yapıldığını gözlemlediklerini aktaran vatandaşlar, şunları ifade etti:

Sivrisinekler Çanakkale bölgesindeki gölette üreyerek kente yayılıyor. İlaçlama yapılıyor ancak



belli ki bu yeterli olmuyor. Yetkililer gerekli etkin önlemleri alsınlar, sineklerden dolayı geceleri uyku uyuyamaz duruma geldik.Bu soruna bir çare bulsunlar, sivrisinek kabusu son bulsun.

Dr. Mert: Ne gördüm ne yaşadım

Çocuk hekimi Dr. Cemal Mert de geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumun vahametini ortaya koydu.

Son günlerde birçok çocuğun sinek ısırığı şikayetiyle kendisine başvurduğunu kaydeden Dr. Mert, “20 yılı aşkın bir süredir Gazimağusa’da yaşıyor ve çocuk hekimi olarak görev yapıyorum, bu seneki kadar sivrisinek ısırığı ne gördüm ne yaşadım” dedi.

Dr. Mert’in paylaşımı şöyle:

Son iki haftadır bunlara benzer sinek böcek ısırıkları yaygın olarak bizlere başvuruyor. 20 yılı aşkın bir süredir Gazimağusa’da yaşıyor ve çocuk hekimi olarak görev yapıyorum. Bu seneki kadar sivrisinek ısırığı ne gördüm ne yaşadım bir hekim olarak. Bunun sebebini merak ediyorum. Bu konuda bilgi verecek uzmanlar var mı? Halbuki belediyemiz ne güzel haşarat mücadelesi yapıyor.