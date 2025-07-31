Halk sağlığı korunuyor 

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kapsamında gece denetimlerine hız verdi.

Restoran, market ve gıda üretim yerlerinde yapılan denetimlerde özellikle hijyen ve gıda güvenliği kuralları mercek altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; denetimlerde işletmelerin ürün saklama koşulları, son kullanma tarihleri, çalışan personelin kişisel hijyen kuralları, mutfak ve depo alanlarının temizliği ile genel iş yeri düzeni detaylı şekilde incelendi.

Denetimler sonucunda bazı işletmelerde ciddi eksiklikler tespit edildi. Raf ömrü geçmiş ürünler, uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksiklikleri gibi bulgular nedeniyle bu işletmelere yasal uyarılar yapıldı. Tekrarlanması halinde idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Kurallara uymayan bazı işletmelere ise anında ceza uygulandı.

Denetimler sürecek

Sağlık Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda üretilmiş gıdalara ulaşması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda denetimlerimiz plansız değil, sürekli ve kapsamlı şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Belediye ayrıca, vatandaşlardan da şüpheli gıda satışı veya hijyen eksiklikleri tespit ettiklerinde ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.

