Geçim zorluğu yaşanıyor

Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 36,5’inin bin 500 Euro’nun altında brüt aylık kazanç elde ettiği belirtildi.

Rum İstatistik Dairesi raporuna göre; erkekler için ortalama brüt maaş 2 bin 689 Euro, kadın-lar için ise 2 bin 284 Euro. Haravgi gazetesi; çalışanların yüzde 36,5’inin bin 500 Euro’nun al-tında maaş aldığını ve bunların yüzde 33,1’inin erkek, yüzde 40,6’sının ise kadınlar olduğunu belirtti.

Çalışanların yüzde 39,6’sının ise bin 500-2 bin 999 Euro kategorisi içerisinde bulunduğunu kaydeden gazete, çalışanların yüzde 12,8’inin ise 3 bin ile 4 bin 499 Euro arasında maaşları ol-duğunu belirtti.

Çalışanların yüzde 6,1’lik kısmının maaşının 4 bin 500-5 bin 999 Euro arası olduğu da belirti-len haberde, yüzde 5,1’lik bir kısmın ise dağılımın en üst kısmında yer alarak 6 bin Euro üzeri maaş aldığı kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2025 yılında asgari ücrette artış yapmayan ve iş gücünün önemli bir kısmını zor durumda bırakan tek AB ülkesi olduğunu yazdı.

Haberde, Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın son karşılaştırmalı verilerine göre; Güney Kıbrıs’ta ortalama saatlik işçilik maliyetinin 33,5 Euro’luk Avrupa ortalaması karşısında yalnızca 21 Euro olduğuna da işaret edildi.

Gazetenin haberinde, Güney Kıbrıs’ın toplu sözleşmelerle birlikte kapsamın yüzde 80'in üze-rine çıkarılmasını öngören Avrupa direktifini uygulamayan birkaç ülkeden biri olduğu ve bu direktifin yaklaşık 3 yıl önce onaylanmasına rağmen Güney Kıbrıs’ın yol haritasını bile hazırla-madığı da işaret edildi.