150 milyarlık bütçe

Güney Kıbrıs’ın “SAFE” olarak bilinen Avrupa Birliği’nin (AB) “Avrupa İçin Güvenlik Eyle-mi” yönetmeliğine katılıma ilişkin niyet beyanını resmi olarak sunacağı belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın yönetmeliğe katılıma ilişkin niyet beya-nını resmi olarak sunacağını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın katılımına yönelik ihtiyaçlar ve programlara ilişkin ayrıntılı bir raporla birlikte resmi başvurunun 30 Kasım'da yapılacağını ifade eden Palmas, talep edilecek kredi miktarının kamu borcuna ek yük getirmeyecek şekilde belirlenmesi için Savunma Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı ile istişare içinde olduğunu söyledi.

Haberde, AB kurumsal organları tarafından kısa süre önce onaylanan SAFE yönetmeliğinin üye devletlere, savunma olanaklarını güçlendirmeleri amacıyla Avrupa Kalkınma Bankası tara-fından verilen uygun kredilere erişim olanağı sağladığına işaret edildi.

AB gibi ekonomik olarak güçlü bir birliğin, güçlü askeri bileşene sahip olması gerektiğini be-lirten Palmas, Rusya’nın kısa süre önceki tehditleri ile Ukrayna’daki savaşın ortak bir Avrupa savunmasına ilişkin ihtiyaca işaret ettiğini kaydetti.

SAFE yönetmeliğinin toplam miktarının 150 milyar Euro’ya ulaştığı; Fransa, Almanya ve İtal-ya’nın ise bu miktarın yüzde 60’ını kullanma hakları olduğu belirtilirken, geriye kalan miktarın ise diğer devletler arasında dağıtılacağı kaydedildi.

AB’nin en düşüğü

Palmas, Rum tarafının başvurusunun, AB'nin en düşükleri arasında yer alan Güney Kıbrıs'ın kamu borcunun avantajlarını etkilemeyecek şekilde dikkatlice hazırlanacağını da söyledi.

Haberde, AB’nin SAFE yönetmeliğine katılımın isteğe bağlı olduğu ve her devletin buna katı-lıp katılmayacağı ve nasıl katılacağını kendisinin seçtiği de ifade edildi.

Öte yandan, SAFE yönetmeliğinin onaylanmasının "endişeye neden olduğunu çünkü bunun savunma alanında AB’nin kapısını Türkiye’ye resmen açtığını" kaydeden gazete, Ankara’nın buna gerek doğrudan gerek Avrupa askeri endüstrileriyle ortak girişimler ve satın almalar yoluy-la katılımının, Güney Kıbrıs ile ilgili artan risklerle birlikte yeni bir durum yarattığını savundu.

Haberde, Türk askeri sanayinin SAFE aracılığıyla ticari açıdan güçlenmesinin, ayrıca Türki-ye’nin Avrupa savunma fonlarına olası dolaylı erişiminin "ciddi endişeler yarattığı" da ileri sü-rüldü.

Haberde, Palmas’ın konuyla ilgili siyasi bir yorum yapmaktan kaçındığı da kaydedildi.

