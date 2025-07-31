Festival ateşi yandı

Kuzey Kıbrıs’ın en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Mehmetçik Üzüm Festivali, bu yıl 63. kez kapılarını açtı. Düzenlenen görkemli açılış töreniyle önceki akşam başlayan ve 6 gün sürecek olan festival, halk dansları gösterileri ve yoğun katılımla start aldı. Festival alanında kurulan stantlarda yerli üreticilerin üzüm ve üzüm ürünleri başta olmak üzere pek çok el emeği ürünü satışa sunuldu. Açılışta, festivalin düzenlenmesine katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi verildi. Açılış töreninde konuşan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, festivalin en eski ve köklü kültürel etkinliklerden biri olduğunu belirterek, amacın üzüm ve üzüm ürünlerini daha görünür kılmak olduğunu vurguladı.

“Üzüm yalnızca bir meyve değil; kadının sabahın ilk ışığında başlattığı emeğin, çiftçinin umudunun ve halkın kültürüne sahip çıkma iradesinin adıdır” diyen Tuğlu, KeçAda ve KozAda projeleri kapsamında üretilen el emeği dokuma ve keçe ürünlerinin de bu yıl festivalde yer alacağını duyurdu.

Tatar: Bağcılığın temelinde Mehmet Teyyareci var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede bağcılığın gelişmesinde büyük pay sahibi olan Mehmet Teyyareci’yi anarak başladığı konuşmasında, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin ülkenin en köklü etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı. Bölgenin sadece tarım değil, turizm alanında da geliştiğini kaydeden Tatar, Bafra bölgesindeki yatırımların sürdüğünü ve golf sahasının da hizmete girmesiyle bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını ifade etti. Tatar ayrıca, KKTC’yi uluslararası halk dansları platformlarında temsil eden CİOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa’ya da teşekkür etti.

Üstel: Verdiğimiz tüm sözleri tuttuk

Başbakan Ünal Üstel ise Mehmetçik bölgesinin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Üretimden kopmayan halkın destekçisi olduklarını dile getiren Üstel, “Yarım kalan projelere öncelik vererek, Belediyeler Reformu ile daha sürdürülebilir yerel yönetim yapıları oluşturduk” dedi.

Ayrıca Dipkarpaz-Manastır yolunun 15-20 gün içinde tamamlanacağını, Lefkoşa’da 320 yataklı hastanenin temelinin atıldığını ve kırsal kesim arsalarının siyasi rozet gözetmeksizin dağıtıldığını ifade etti.

Arıklı: Panayırdan uluslararası boyuta

Bakan Erhan Arıklı, festivalin bir panayırdan uluslararası boyuta taşındığını ifade ederek, hem bölge halkının ekonomisine katkı sağladığını hem de ülkenin tanıtımına önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Finalde Melek Mosso sahne alacak

Festival kapsamında 6 gün boyunca sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin finalinde, 3 Ağustos Pazar gecesi Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso konser verecek.