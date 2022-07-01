Türkiye plana dahil

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Zirvesi sırasında gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Birliği yerine yeni bir oluşum kurmak istediklerini belirtirken, bu planda Türkiye'nin hayati önemi olacağına dikkat çekti. Johnson, yeni ve modern Roma İmparatorluğu planının detaylarını da anlattı.

İngiltere’de 2016’da yapılan referandumda halk Avrupa Birliği’ne hayır demiş, 2020 yılında da Brexit süreci yasal olarak başlamış ve İngiltere, AB’den ayrılmıştı.

Brexit sürecinin ardından başa geçen İngiltere Başbakanı Boris Johnson hayalinin aslında Avrupa’da bir Roma İmparatorluğu kurmak olduğunu açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da kendisine destek verdiğini açıklayan Johnson, hatta fikrin babasının da Macron olduğunu belirtti.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aslında fikir ilk olarak Macron’dan çıktı. Gerçi ben bunu Dışişleri Bakanı olduğum süreçte de düşünmüştüm. Roma İmparatorluğu kadar büyük hatta Eurovision kadar kapsayıcı bir yapı düşünün. İsrail, Ukrayna, Türkiye gibi ülkelerin de içerisinde olduğu… “dedi.

Jonhson, yapılardan ziyade ilişkiler inşa etmek istediğini vurgularken, Akdeniz ve çevresindeki ülkelere dayanan vizyondan yola çıkılması gerektiğini belirtti ve yeni mekanizmayı ‘Eurovision’a benzetti’. Johnson, Türkiye’nin bu oluşumda yer almasının ‘hayati’ olduğunu da ifade etti.

Johnson, Avrupa ve yakın komşuları arasında işbirliği sağlamanın bir yolu olarak Roma İmparatorluğu’nun modern bir versiyonunun önemini vurguladı. Avrupa siyasi topluluğu fikrine alternatif bir plan olarak Türkiye ve Kuzey Afrika devletlerini içeren bir ortaklık vizyonunu savundu.

Macron da destek verdi

Macron, ikili Almanya’daki G7 zirvesinde bir araya geldiğinde İngiliz başbakanının siyasi topluluk vizyonuyla ilgilendiğini açıklamıştı. Ancak Johnson, daha geniş bölgeye yayılan bir birliktelik istediğini vurguladı.

Johnson burada amacın AB’ye üye olmayan ülkelerle de yakın ilişkiler kurabilmek olduğunu söyledi. Johnson, Madrid’deki NATO zirvesinde kendisine eşlik eden gazetecilere, Roma’nın “Mare Nostrum”una (Akdeniz ve çevresindeki ülkelere) dayanan bir vizyonu olduğunu söylerken, bu yüzden bence Türkiye orada olmalı, bence Mağrip (kuzeybatı Afrika) orada olmalı ve bence temelde Mare Nostrum’u yeniden yaratmalıyız.” dedi.