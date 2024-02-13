Hayırlı olsun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman dün Meclis’te yaptığı konuşmada

üniversitelerle ilgili olumsuz gelişmeler yaşandığına dikkat çekti ve üniversiteler için araştırma komitesi önerdi. Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öneriyi olumlu karşıladı.

Erhürman, başka alanlarda olduğu gibi bu alanda da birtakım sıkıntıların yaşandığını uzun zamandır dile getirdiklerini hatırlattı.

Söz konusu alanda önlemlerin alınması gerektiğini defalarca söylediklerini vurgulayan Erhürman, b yaşandığı iddia edilen şeylerin, yaşanıyor olduğuna dair şüphelerin bugün ortaya çıkmadığını ifade etti. Bu konuyu hasıraltına itme gibi bir şanslarının olmadığına dikkat çeken Tufan Erhürman, çok kısa bir süre içerisinde, YÖDAK ve üniversitelerin denetimi konusunda bir araştırma komitesi kurulması önerisini meclise getireceklerini kaydetti.

Bu konulara meclisin duyarsız kalmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, “Üniversitelere sektör demesek de ekonomik anlamda bu ülkeyi ilgilendiren bir alanı ifade ediyor” dedi. “Burası üniversiteler adasıdır” sloganının başka, gerçeğin ise başka şeyler olduğunun altını çizen Erhürman, üniversite sayısı ve öğretim sayısı itibariyle yaşanan enflasyondan bahsetti. Gerçekten öğrenci olmayıp da adada bulunanlarla ilgili de konuşan Erhürman, söz konusu durumların çok ciddi değer kaybı yarattığını vurguladı.

“Kalite esas alınmalı”

Söz konusu alana meclisin hızla müdahale etmesi gerektiğine işaret eden Tufan Erhürman, “Var olan kurumsal yapının, arzu edilen işleri yapmadığı ya da yapamadığı ortadadır. Çok kısa bir süre sonra YÖDAK ve üniversitelerin denetimiyle ilgili araştırma komitesi önerisini getireceğiz” ifadelerini kullandı. Hem mevzuat yetersizlikleri hem de YÖDAK’ın ne yapıp ne yapmadığıyla ilgili konunun, kurulacak olan komitede görüşülmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, söz konusu alanda yaşanan “enflasyonla” nasıl başa çıkılacağının da tartışılması gerektiğini belirtti. Erhürman, “Burada dingil koptu, sonuçlarıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Üniversitelerde çalışan öğretim görevlilerinin mali ve iş yükü durumunun da konuşulması gerektiğine işaret eden Tufan Erhürman, sosyal sigortası asgari ücretten yatmaya devam eden öğretim üyelerinden de bahsetti ve kalitenin bu şekilde sağlanamayacağının altını çizdi.

Üstel: Öneri olumlu

Başbakan Ünal Üstel, Meclis’te YÖDAK ve üniversitelerin denetimi ile ilgili araştırma komitesi kurulması önerisini olumlu bulduklarını belirtti. Üstel, üniversitelerin kaliteli eğitim vermesi için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Meclis’te YÖDAK ve üniversitelerin denetimi ile ilgili araştırma komitesi kurulması önerisini olumlu karşıladı.

3. ülkelerden ve Afrika’dan gelen öğrencilerin geçmişte vizesiz geldiğini anımsatan Üstel, “Biz TC ile de istişare ederek bir transit vize uygulaması ile süzgeçten geçirmeye başladık” dedi.

DAÜ’nün ülkenin gururu olduğunu ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ne gerekirse yapacaklarını ifade eden Üstel, “Radikal tedbirler alacak, bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri yapacağız. Bunları yaparken sizinle de paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Komite kurulabilir

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK’ın yasada kendisine verilen görevleri yapmak zorunda olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, YÖDAK’ın görevlerini neden yapamadığıyla ilgili bir araştırma komitesi kurulmasına olumlu baktığını belirtti.

Hükümetin DAÜ’den ve DAÜ’nün kalitesinden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, hükümetin en yüksek profesör maaşını en yüksek müsteşar maaşına eşitlemeyi ve öğretim görevlisine yaptıkları yayınlar için ise ayrıca bir miktar ödenmesini teklif ettiklerini aktardı.

