Tüm görüşmeleri  mercek altında

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen Yapay Zeka operasyonuyla ele geçirilen 11 milyon TL değerindeki 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Oleksii Pakholvhak, Vladyslav Alistratov ve Predein Ruslan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Polis, macundan mantara, reçineden çikolataya 10’u aşkın uyuşturucu türünün ülkeye nasıl ve kimler tarafından getirildiğini araştırıyor. Ukrayna uyruklu zanlıların cep telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları incelemeye alınırken, ele geçirilen maddelerin analiz sonucu bekleniyor.

Soruşturma geniş çaplı devam ederken, zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada detayları aktaran polis, Ukraynalı çeteyle ilgili ilk ihbarı geçtiğimiz 2023 yılının Ekim ayında aldıklarını söyledi. Polis, aldıkları ihbarda yabancı uyruklu şahısların sosyal medya ve yapay zeka kullanılarak Girne bölgesinde farklı konumlara çeşitli uyuşturucu maddeler attıklarını ve fotoğrafını çekerek konumunu gönderdikten sonra, alınmasını sağlayarak satışını yaptıklarını öğrendiklerini açıkladı.

Polis, Ekim ayında takibe başladıklarını, 8 Şubat 2024’te ise operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, Girne’nin Kurtuluş Caddesi’nde özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan zanlı Oleksii Pakholvhak’un dairesine arama yapıldığını anımsattı.

Polis, Pakholvhak’un evinde bir kilo 300 gram ağırlığında mefedron, 500 gram sihirli mantar, 10 gram kokain, 10 gram amfetamin, 200 gram hintkeneviri ile kenevir yağı, 120 gram esrarlı macun, 20 gram uyuşturucu içerikli elektronik sigara likidi, 3 gram MDMA, bir kilo 800 gram uyuşturuculu çikolata bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, Pakholvhak'dan yapılan soruşturmada; 3 Şubat 2024 tarihinde Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir markete içerisinde uyuşturucu olan 2 poşet yiyecek malzemesi bıraktığını öğrendiklerini açıkladı.

Polis, 8 Şubat 2024 tarihinde yapılan soruşturmada ve bölgede izlenen kamera görüntülerinde paketleri gelip alan şahısların Vladyslav Aistratov ve Predein Ruslan olduğunun belirlendiğini ve 2 zanlının Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Birçok tür uyuşturucu bulundu

Polis, Vladyslav Aistratov’un Girne’deki evinde yapılan aramada 2 gram a kokain, bir adet LSD türü uyuşturucu, bir adet hap, bir gram MDMA, 5 gram mefedron, 2 adet metal öğütücü, 4 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri, bir gram hintkeneviri içeren macun, 5 gram sihirli mantar, hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, buzdolabı içerisinde 2 farklı cam şişede yaklaşık 30 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kenevir yağı, tuvaletteki dolapta yaklaşık 50 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sabun bulunduğunu açıkladı.

Polis, Predein Ruslan evinde yapılan aramada ise kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı.

Suçlarını kabul ettiler

Polis memuru, zanlıların birer gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, 3 ifade aldıklarını, 4 kamera görüntüsü incelediklerini söyledi. Polis, uyuşturucunun ülkeye nasıl sokulduğuna, kimlere verildiğine dair araştırmalarının sürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının da DATA incelemesinin yapılacağını ifade ederek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.