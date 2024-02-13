Acilen denetim şart

Halkın Partisi (HP), üniversitelerde acil denetim yapılarak kriterlere uymayan tabela üniversitelerinin kapatılmasını istedi.

HP Eğitim Komitesi Başkanı Duygu Uzun, yazılı açıklamasında, bir süre önce üniversitelerle ilgili saptamalarını ortaya koyduklarını, bu yüzden "düzenden rant elde edenler tarafından" eleştirildiklerini kaydederek, ancak son yaşanan "sahte diploma skandalıyla" birlikte aslında bu konuda ne kadar haklı bir noktaya parmak bastıklarının bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Uzun açıklamasında “Ülkemizdeki yüksek öğretimde önce Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki üniversitede ve sonrasında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir üniversitede gündeme gelen rektör, genel sekreter, öğrenci işleri sorumluları gibi yöneticilerin öğrencilerden para toplanması, zimmete para geçirilmesi, sahte diploma verilmesi ve bir başka üniversitede öğretim üyelerinin sınır dışı edilmesi olaylarını yakından takip etmektedir. Tüm bu yaşananlara bakıldığında tabela üniversitelerine kesinlikle tolerans gösterilmemesi ve bazılarının yüksek öğrenim lisanlarının iptal edilmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin kaliteli akademisyenlerle esas amaçlarının nitelikli ve kaliteyi önemseyerek eğitim vermesi, dünya çapında yapacakları araştırmalarla ses getirmesi gerekirken, son yaşananlarla gelinen nokta, nitelikli ve kaliteli eğitim ve araştırmalarını hakkı ile yapan üniversiteleri de zan altında bırakacak şekilde ülkenin yüksek öğreniminin itibarına zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "tabela üniversitelerinin" izinlerinin sıfır tavizle bir an önce denetlenmesi ve kendine çeki düzen vermeyen, kriterlere uymayanların lisanslarının iptal edilerek hemen kapatılması gerektiği vurgulandı.

Marifetin üniversite ve öğrenci sayısını değil kaliteyi artırmak olduğu kaydedilen açıklamada, yüksek öğrenimde kalitenin aynı zamanda kaliteli ve nitelikli öğretim üyeleri ve görevlileriyle mümkün olduğu ifade edildi.

Bağımsız bir kurul oluşturulmalı

Açıklamada, YÖDAK bünyesinde de yaşanan "sahte diploma" konusu nedeniyle YÖDAK yerine akademik güvenilirliği olan akademisyenlerden oluşturulacak bağımsız bir kurul ya da uluslararası bu işlerle uğraşan tarafsızlığı bilinen bir kurum tarafından üniversitelerde verilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının bir an önce denetlenmesi de istendi.

Açıklamada, yükseköğrenimin hayati önemi de vurgulandı.