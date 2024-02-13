‘Anlaşmaya varılacak’

Eski Müzakerecisi Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorununda anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirtirken, Crans Montana’da konuşulanlardan söz etti.

Türkiye Dışişlerinin asker sayısının radikal şekilde azaltılmasını kabul ettiğini ancak sayının Garanti ve İttifak Anlaşması’nda öngörüldüğü gibi 650’ye düşürülmesini değil, 1500 civarında olmasını istediğini belirten Mavroyannis, meselenin asker sayısı değil, çözümden sonra tek bir asker dahi kalsa, bu askerin hangi statüde olacağı ve ne yapacağı olduğunu kaydetti.

Habere göre, Mavroyannis, Guterres’in 6 maddeyi hiçbir zaman yazılı olarak sunmadığını ve iyi niyet misyonu çerçevesinde yalnızca fikirler vererek, bazı yönlendirmeler yaptığını belirtti.

Guterres’in yalnızca son akşam, garantilerin kaldırılmasını ön koşul haline getirdiği için, uygulama aşamasıyla ilgili yazılı bir öneride bulunduğunu ifade eden Mavroyannis, sonunda da kendilerinden, üzerinde anlaşmaya varılması halinde stratejik anlaşma teşkil edecek bir taslak hazırlamalarını talep ettiğini söyledi.

Mavroyannis, tam da bu yüzden Guterres Çerçevesi’nin hangisi olduğunun tartışıldığını ve söylenenlerin hepsinin yanıltıcı olduğunu ifade etti. Guterres’in 30 Haziran’da yapmış olduğu farklı görüşmelerde bazı düşüncelerini dile getirdiğini belirten Mavroyannis, nihayetinde bu düşüncelerini toplu olarak 6 maddelik paket şeklinde dillendirdiğini ve ertesi gün, bu maddeler üzerinde çalışmaya başladıklarında, herkesin bu maddeleri farklı şekilde anladığının ve yorumladığının ortaya çıktığını kaydetti.

Guterres izahatta bulundu

BM yetkililerinin devreye girerek, bu maddeleri yazılı şekilde taraflara vermeye çalıştığını ifade eden Mavroyannis, kimsenin bunu doğru bulmadığını ve akabinde de Guterres’in konuyla ilgili izahatta bulunduğunu söyledi.

Mavroyannis, yaşanan bu canlı süreçte, Guterres’in yalnızca sonunda stratejik anlaşma taslağı oluşturulmasını önerdiğine işaret etti.

Habere göre, Mavroyannis, Guterres Çerçevesi’nin hiçbir zaman yazılı olarak sunulmadığını ve 28 Eylül 2017’de yayınlanan raporda betimlendiğini belirtti.

Mavroyannis, garantilerin kaldırılmasının tartışıldığı kritik gecede de Anastasiadis’in “evet”, Guterres’in de “evet” dediğini, ancak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun garantilerin kaldırılmasını kabul etmediğini söyledi.

Anastasiadis ile Çavuşoğlu’nun iki devletli çözümü tartıştığı konusundaki söylentileri de yalanlayan Mavroyannis, Guterres ile 6 Temmuz’da yaptığı görüşmede de Çavuşoğlu’nun neyi kabul ettiğini sorduğunu ve Türk tarafının tek taraflı müdahale hakkını tartışmaya hazır olduğunu belirtip, garantilerin kaldırılmasını reddettiği yanıtını aldığını kaydetti.