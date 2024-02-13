Akdeniz’e açılan kapı

Cemre Peral YANIKER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi Şehitliği’ni ziyaret ederek, depremde hayatını kaybedenleri kabirleri başında andı.

Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yer alan şehitlikte kabirleri dolaşan Tatar, yetkililerden bilgi aldı, kabirlere çiçek bıraktı.

Tatar, ardından taziye çadırına giderek, hayatını kaybedenler için dua okudu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bölge protokolünün yanında, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti.

Ziyaretin ardından basına konuşan Tatar, bir yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere yeniden rahmet dileyerek, sevenlerine baş sağlığı, Türk milletine sabırlar diledi.

“Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada ise büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, geleceğe Türkiye ile emin adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Tatar, 6 Şubat depremindeki acıları Kahramanmaraş halkıyla birlikte yaşadıklarını kaydederek, yaraların en erken zamanda sarılması ve Kahramanmaraş’ın daha güçlü bir şekilde inşa edilmesi dileğinde bulundu.

Kahramanraş’ta verilen destansı mücadelenin Türk milletinin şanlı tarihinde yerini aldığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesine dikkat çekti, Türk milletinin tarihte asla bağımsızlığından ödün vermediğini söyledi.

"KKTC’yi yaşatmak gereklidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde fahri doktora ünvanı takdim edildi.

Tatar, fahri doktora töreni öncesinde “Son gelişmeler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Önemi” konulu bir konferans da verdi.

Konferansa bölge protokolünün yanı sıra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademisyenler, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kıbrıs’ın coğrafi ve tarihsel olarak Türkiye ile yakınlığına dikkat çekerek, iki ülkeyi “et ve tırnak” olarak değerlendiren Tatar, Kıbrıs’ın Türkiye için güvenlik açısından önemine işaret etti, KKTC devletinin Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti olarak gelişimini sürdürdüğünü kaydetti. Tatar, bugün KKTC’de demokratik bir düzen, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir devlet yapısı olduğunun altını çizdi.

Mukavemet ruhu ve destansı bir mücadele ile Kıbrıs Türk halkının 1974’ü beklediğini ve 1974 Barış Harekâtı ile yeni bir dönemin başladığını ifade eden Tatar, Harekât sayesinde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığa kavuştuğunu, o günden bugüne Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk devletinin yoluna devam ettiğini söyledi.

Bir devlet olarak KKTC’nin bugün sahip olduğu hak ve yetkilere dikkat çeken ve bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti ile beraber hareket edildiğinde “bambaşka bir Mavi Vatan’ın doğduğunu” dile getiren Tatar, Mavi Vatan’ın öneminin altını çizdi, şu anda her devletin Doğu Akdeniz’de bir pozisyon alma çabası içerisinde olduğunu hatırlattı.

Doktora takdimi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının çalışmalarını yansıtan video gösterimi yapıldı.

Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a doktora unvanı takdim edilmesine ilişkin Senato Kararı’nı okudu.

Senato kararının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora beratı takdim edildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.