Uçak maliyetleri düşürülmeli

İstanbul Turizm Fuarı’nda düzenlenen “2026 Sezon Değerlendirmesi, 2027 Beklentiler” panelinde konuşan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Türk Hava Yolları’nın Türkiye ve KKTC turizmi açısından farklı bir iş modeli ve fiyat politikasına geçmesi gerektiğini söyledi.

Tibuk, sezonun ikinci yarısında toparlanma gördüklerini, özellikle ağustos ve eylül aylarının oldukça iyi geçtiğini belirtti.

KKTC’nin izolasyon nedeniyle ulaşımda Türkiye’ye bağımlı olduğunu belirten Tibuk, yurt dışında aktif tanıtım çalışmaları yaptıklarını söyledi. Rusya, İran ve Ukrayna gibi pazarlardan gelen ziyaretçilerin yanı sıra düzenlenen casino turnuvalarının da farklı ülkelerden talep yarattığını ifade etti.

Tibuk, KKTC turizminin en önemli sorunlarından birinin uçak maliyetleri olduğunu belirterek, Türk Hava Yolları’nın direkt uçuşlarının yüksek fiyatları nedeniyle bazı yolcuların Doha aktarmalı seçeneklere yöneldiğini söyledi.

İran’daki savaş nedeniyle bu ulaşım seçeneğinin de kesintiye uğradığını belirten Tibuk, “THY’nin Türkiye ve KKTC turizmi açısından farklı bir iş modeline ve fiyat politikasına geçmesi gerekiyor” dedi.

2027 beklentileri

2027’de ekonomik koşulların daha iyi olacağını düşünmediğini belirten Tibuk, art arda yaşanan krizlerin ekonomiyi etkilediğini ve kur artışının enflasyonun altında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Tibuk ayrıca 2027’nin seçim öncesi yıl olacağına dikkat çekti.

Türkiye’nin fiyat-kalite açısından rekabet eden bir destinasyon olduğunu belirten Tibuk, Türk tüketicilerin dahi Yunan Adaları ve Avrupa’ya yöneldiğini söyledi.

Türkiye’nin konaklama açısından pahalı olmadığını ifade eden Tibuk, buna karşılık müze fiyatlarının dünya şehirleriyle kıyaslandığında yüksek kaldığını ve bunun tur paketlerinin pazarlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.