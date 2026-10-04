‘CTP yeni döneme hazır’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yönetim anlayışlarının toplumsal katılım ve ortak akıl üzerine kurulacağını vurguladı. İncirli, , CTP’nin yeni dönemde güçlü bir sorumluluk üstlenmeye hazırlandığını belirtti.

CTP, yaklaşan seçimlere yönelik başlattığı kitle toplantılarına Lefke’den devam etti.

Parti basın bürosundan verilen bilgiye göre, daha önce Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’de gerçekleştirilen buluşmaların ardından Lefke’de düzenlenen etkinlikte CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuşma yaptı. CTP’nin yeni döneme hazır olduğu vurgulanan kitle toplantısına, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplantıda yaptığı konuşmada, CTP’nin yeni dönemde güçlü bir sorumluluk üstlenmeye hazırlandığını belirterek, yönetim anlayışlarının toplumsal katılım ve ortak akıl üzerine kurulacağını vurguladı. “Biz diyoruz ki beraber yöneteceğiz bu ülkeyi” diyen İncirli, “Sivil toplumla, meslek örgütleriyle, sendikalarımızla, ekonomik örgütlerimizle bir araya geleceğiz. Bu ülkeyi birlikte ortak akılla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. CTP’nin hükümet dönemine ilişkin hazırlıklarını tamamladığını kaydeden İncirli, yol haritalarının ilk sırasında yolsuzlukla mücadele ve dürüst yönetimin bulunduğunu söyledi. İncirli, “İnsanlarımızın yeniden devletlerine, ülkelerine güvenebilmeleri için yolsuzlukla mücadeleyi birinci sıraya koyduk. Bağımsız bir ‘Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ kuracağız ve bu otorite bizi de denetlesin istiyoruz” dedi.