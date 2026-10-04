Rekabet gücü korunmalı

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, sanayicilerin rekabet gücünün korunması açısından enerji maliyetlerinin sürdürülebilir bir seviyeye düşürülmesinin önemine dikkat çekti. Kamacıoğlu, 2027 yılının da kolay geçmeyeceğinin farkında olduklarını belirterek, bu nedenle daha dikkatli, planlı ve disiplinli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 40. Olağan Genel Kurulu, dün KTSO Konferans Salonu’nda yapıldı.

KTSO’dan yapılan açıklamada, Genel Kurul’da KTSO’nun faaliyet ve mali raporları onaylanırken, ileriki dönemde enerji maliyetleri, özel sanayi bölgesi, sertifikalaşma ve standartlar, finansmana erişim, ihracat, kıyı ticareti ile yerli üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

“Faaliyet Raporu” ile “Mali Rapor”un üyelerin onayına sunulması gündemiyle toplanan Kurul, açılış ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Genel Kurul’da ilk olarak KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar söz aldı.

Tekakpınar’ın konuşmasının ardından KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul tarafından geçmiş dönemdeki faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Sunumun ardından, KTSO’nun “Faaliyet Raporu” ile “Mali Raporu” Genel Kurul’a sunularak, kabul edildi. Raporların onaylanması sonrasında, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu Genel Kurul’a hitap etti.

Genel Kurul’da ayrıca üyeler tarafından Genel Kurul’a sunulan beş karar tasarısı görüşüldü ve onaylandı.

Toplantının sonunda gerçekleştirilen dilek ve temenniler bölümünde ise üyeler görüş, öneri ve değerlendirmelerini ortaya koydu. Kurul, gündemde yer alan maddelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kıbrıs Türk sanayicisi zorlu ekonomik koşullarda mücadele ediyor

KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk sanayicisinin zorlu ekonomik koşullarda mücadele ettiğini belirterek, enerji ve işgücü maliyetleri, finansmana erişim, ithal girdilerindeki maliyet artışları, iç piyasadaki rekabet koşulları ve dış pazarlara erişimde yaşanan güçlüklerin üretim yapan işletmeleri doğrudan etkilediğini söyledi.

Tekakpınar, ileriki dönemde yoğunlaşılması gereken çalışma alanlarına değinerek, Oda’nın hizmet kapasitesinin ve sanayiye yönelik çalışmalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Tekakpınar, Oda’nın 2025 yılı mali sonuçları hakkında da bilgi vererek, 2024’te yaklaşık 17,94 milyon TL olan dönem net kârının 2025’te yaklaşık 19,94 milyon TL’ye yükseldiğini, bunun yaklaşık 2 milyon TL ve yüzde 11,2 oranında artış anlamına geldiğini söyledi.

Dikkatli, planlı ve disiplinli hareket edilmeli

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da yaptığı konuşmada, sanayicilerin rekabet gücünün korunması açısından enerji maliyetlerinin sürdürülebilir bir seviyeye düşürülmesinin önemine dikkat çekti.

Sanayicilerin beklentisi olan SAN-HO Projesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Kamacıoğlu, ancak Oda’nın kontrolü dışında gelişen nedenlerden dolayı projenin hayata geçirilemediğini, bu konuda nasıl ilerlenebileceğinin gündemde tutulacağını kaydetti.

Kamacıoğlu, yalnızca sanayicilerin yer alacağı yeni sanayi bölgeleri oluşturulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, arazilerin belirlendiğini ve projenin Oda’nın kendi kaynaklarıyla hayata geçirilmesi için çalışıldığını kaydetti.

Kamacıoğlu, 2027 yılının da kolay geçmeyeceğinin farkında olduklarını belirterek, bu nedenle daha dikkatli, planlı ve disiplinli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kayıtsız işletmelerin yarattığı haksız rekabetin önlenmesi ve ithalatın yerli üretim üzerindeki baskısının azaltılması amacıyla sertifikalaşma ve standartlara daha fazla önem vereceklerini kaydeden Kamacıoğlu, “Önce kendimizi zorlayacağız, önce biz değişeceğiz” ifadesini kullandı.



Finansmana erişim zor

Kamacıoğlu, sanayicilerin en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu da belirterek, yatırım yapmak, üretim kapasitesini artırmak ve işletmelerini geliştirmek isteyen üyelerin uygun koşullarda finansmana ulaşabilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini, Kalkınma Bankası’ndan daha uzun vadeli, daha uygun şartlarda ve miktarı artırılmış kredi sağlanması için çaba gösterileceğini kaydetti.

İhracatın KTSO’nun öncelikli konuları arasında bulunduğunu işaret eden Kamacıoğlu, küçük bir iç pazara sahip olan ekonominin sürdürülebilir biçimde büyümesinin dış pazarlara daha fazla erişimden geçtiğini, bu bağlamda, ihracatın önündeki teknik ve idari engellerin azaltılması, özellikle kıyı ticareti imkânlarının daha etkin kullanılması için çalışmalar yürütüleceğinin altını çizdi.

Üretim artırılmalı

Kamacıoğlu, üretimin artırılmasının yanı sıra üretilen ürünlerin satılabileceği pazarların da büyütülmesi gerektiğini belirterek, sanayicilerin gümrüklerde yaşadığı bazı sıkıntılar olduğunu, gümrük işlemlerine standart getirilmesi için çaba harcanacağını ifade etti.

Tüm siyasi partilere ve hükümetlere sunulmak üzere “Sanayi ve Üretim Temelli Ekonomik Dönüşüm Programı” hazırladıklarının bilgisini veren Kamacıoğlu, programda üretim girdilerinin maliyetlerinin düşürülmesinden kamu alımlarına, teşvik sisteminden enerji politikalarına, sanayi bölgelerinden yerli üretimin desteklenmesine kadar üretimi ve yatırımı güçlendirecek birçok başlığın ele alındığını söyledi.

Kamacığlu, önümüzdeki dönemde söz konusu programın siyasi partilere, hükümetlere ve ilgili tüm paydaşlara anlatılacağını da belirterek, amaçlarının yalnızca sorunları dile getirmek değil, sanayinin ve üretimin önünü açacak çözüm önerilerini de ortaya koymak olduğunu kaydetti.

Kamacıoğlu, KTSO üyelerini genel ve yerel seçimde oy vermeye de çağırarak, şikâyet etmekle yetinilmemesini, oy vererek vatandaşlık görevinin yapılmasını önerdi.



