Destek talep edildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede sendikanın; asgari ücretin yılda bir kere belirlenmesi, üçüncü ülkelerden gelen işgücünün aldığı asgari ücretin ayrılması, ülkeye ithal edilen iş araçlarına yönelik vergilerin yeniden düzenlenmesi ve zor durumdaki işletmelere uzun vadeli işletme kredisi finansmanı sağlanması şeklindeki taleplerinin yer aldığı liste Taçoy’a sunuldu.

Taçoy, heyeti kabulünde, ekonominin tüm paydaşlarının gücü kadar güçlü olduğunu, herhangi bir paydaşta yaşanacak sıkıntıların sistemin tümünü olumsuz etkileyeceği bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyada yaşanan gelişmeler ve ülkenin ekonomik durumu göz önüne alınmadan atılacak ekonomik adımların sonunun felaketle sonuçlanabileceğine vurgu yapan Taçoy, alınacak kararların ekonominin tüm paydaşları gözetilerek değerlendirilmesinin hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Taçoy, tedbir almakla ayrıcalık yaratmanın farklı şeyler olduğunu da belirterek, atılması gereken çok adımlar ve alınması gereken çok yollar olduğunu ifade etti.

Taçoy, sendikanın taleplerini diğer tüm ekonomik paydaşların talepleri gibi büyük bir dikkatle inceleyeceğini ve hükümetin bilgisine sunacağını da belirtti.