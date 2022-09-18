Uymayanlara hapis yolu

Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor.

Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı.

Uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak. Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.

Fransa'da birkaç saatlik elektrik kesintileri olabilir

Fransız elektrik iletim şebekesi 2022-2023 kışına ilişkin senaryoları derleyen ön tahmin araştırmasında, Fransa'da gelecek kış aylarında elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı olma riski üzerinde duruldu ve bu riskin tüketimi azaltarak kontrol edilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmada, büyük çoğunlukla saat 08.00 ile 13.00 ve 18.00 ile 20.00 arasında hafta içi kesinti riskinin bulunduğu üzerinde duruldu.

Çoğu zaman ulusal düzeyde elektrik tüketiminin, yüzde 1 ila 5, aşırı meteorolojik koşullarda ise yüzde 15'e kadar azaltarak kesintilerin önlenebileceği kaydedildi.

Fransa, "Enerji Tasarrufu Planı" kapsamında bu yılki enerji tüketimlerini geçen yıla göre yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

Enerji tasarrufu için ulusal düzede, iş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.

Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.

Başkentteki kamu binalarının sıcaklıkları kademeli olarak 19 dereceden 18 dereceye düşürülecek ve idari kurumlara ait binalar bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlanacak. Paris'in yüzme havuzlarındaki sıcaklık da bir derece düşürülecek.

10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirme kampanyasının başlatılacağı ülkede, artan enerji fiyatlarıyla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar 12 milyon haneye 100 veya 200 euroluk enerji çeki verilecek.

Almanya’da ışıklar söndü

Almanya'da, kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

İtalya’da mum dönemi

İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı.

Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

İsviçre'de hapis cezası gündemde

Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

