‘Üzerimize düşeni yaparız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz” dedi. Erdoğan, Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşılamayacağını söyledi.

Ankara'yı ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. İki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzaların atılmasının ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Lübnan'da ateşkesi olumlu karşıladığını ifade ederek Gazze için de ateşkes mesajı verdi. Erdoğan, "Gazze'de acil ateşkes sağlanmadıkça bölgesel huzur olmaz. Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi önemli bir adımdır. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz." dedi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkiye'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin Tarık'ı Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. Tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Heysem bin Tarık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hiç şüphesiz tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin Selçuklu döneminde başladığını ve 11. yüzyıldan itibaren gelişerek devam ettiğini anlatan Hekimoğlu, Osmanlı Devleti döneminde ilişkilerin çok ileri düzeye çıktığını, Osmanlı ve Umman sultanları arasında sürekli devam eden iyi niyetli ve övgü dolu ifadelerin yer aldığı mektuplaşmaların olduğunu söyledi.

İki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Teymur El Said ile ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kıymetli dostumun Yemen İhtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarfettiği çabalar takdire şayandır.

Türkiye-Umman ticaret hacmini ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak istiyoruz.

2025 yılından itibaren, Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla, enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız.

Bölgemizde yaşananları etraflıca değerlendirdik.

Lübnan'da ateşkesi olumlu karşılıyoruz, barışa her türlü destek veririz.”

Gazze’de ateşkes çağrısı

“Gazze'de de ateşkes sağlanmalı. Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum.

Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır.

Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz."

