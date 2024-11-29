24 sabıkası var

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bulunan Hala Sultan Camisinin park yerinde düzenlenen operasyonda 16 gram metamfetamin türü uyuşturucuyla yakalanan Ekrem Şimşekyılmaz ile Gülden Aygır “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” suçlarından dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında teminat talep edildi.

Çeşitli suçlardan poliste 37 kaydı, 24 de sabıkası olan Şimşekyılmaz cezaevine gönderilirken, Aygır teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Hala Sultan Camisinin park yerinde şüpheli gördüğü araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, Ekrem Şimşekyılmaz’ın sürücü, Gülden Aygır’ın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada Şimşekyılmaz’ın tasarrufunda 12 gram metamfetamin türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 21 bin 400 TL para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 17 Kasım’da 15 gram olarak aldığını, bir kısmının bir şahsa verdiğini, bir kısmını ise Gülten Aygır’la içtiklerini söylediğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Şimşekyılmaz’ın poliste 37 kaydı ve 24 sabıkası bulduğunu, son olarak 2022 yılında uyuşturucu suçundan hüküm giydiğini, şartlı tahliye ile çıktığını ancak denetimli serbestlik kurallarına uymadığını söyledi. Polis, zanlı Aygır’ın ise sabıkası olmadığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Şimşekyılmaz’ın 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Aygır’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

