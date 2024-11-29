10 TL ucuzladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Perşembe Pazarı’nda, patatesin kilosu 10 lira ucuzladı. Geçtiğimiz hafta 100 liraya satılan patatesin kilosu, dün 90 liradan Pazar tezgahındaki yerini aldı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği kestane 250 liradan alıcı beklerken, erik, alıç ve hurma 100 liradan satıldı. Biber 80, kolakas 70 ve kereviz 60 liradan satışa sunuldu. Perşembe Pazarı’nda portakal 70, havuç 40, yaban mersini 50 liradan satılırken, bir baş sarımsak 20 liradan alıcı bekledi. Vatandaşlar bir türlü ucuzlamayan fiyatlara tepki gösterdi ve yetkililerin piyasayı denetlemesi gerektiğini belirtti.



Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Patates: 90 TL

Ispanak: 40 TL

Kereviz: 60 TL

Kolakas: 70 TL

Kestane: 250 TL

Sarma: 50 TL

Salatalık: 60 TL

Portakal: 70 TL

Domates: 50 TL

Huırma: 100 TL

Erik: 100 TL

Havuç: 40 TL

Soğan: 30 TL

Biber: 80 TL

Armut: 70 TL

Brokoli: 80 TL

Alıç: 100 TL

Yaban mersini: 50 TL

Mandalin: 40 TL

Maydanoz: 30 TL

Sarımsak: 20 TL

Muz: 65 TL