Küresel bir fuar

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yer aldığı İstanbul’daki Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İstanbul Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı devam ediyor.

Fuardaki KKTC standı, ziyaretçilerden ilgi görüyor. İstanbul Fuar Merkezi’ndeki fuar, yarın tamamlanacak.

Organizasyonun açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yapmıştı.

2023 yılında, 45 farklı ülke, 220’si yurt dışından olmak üzere toplamda 314 katılımcı firma ile beraber 82 ülkeden gelen 7375’i yabancı ziyaretçilerden oluşan, toplamda ise 23 bin 351 ziyaretçiyle gerçekleşen Helal Expo Fuarı, birçok uluslararası üst düzey bürokratları da misafir ederek başarılı bir şekilde etkinliğini gerçekleştirdi.

Küresel arenadaki en büyük “helal organizasyonu” olarak kabul edilen etkinliğin, 2024 yılında ki hedefi dünyanın dört bir yanından katılan 500’den fazla satın alma profesyonellerine ev sahipliği yapıyor.

