Bedesten’de  görkemli tören

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) düzenlediği İşte Kadın 7’nci Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı önceki akşam Lefkoşa Bedesten’de görkemli bir törenle gerçekleşti.

"Çalışan Kadınlar" temasıyla düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri takdim edilirken, jüri üyelerine de teşekkür plaketi sunuldu.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, gece, kokteyl ve müzik dinletisiyle başladı. Ardından yapılan konuşmalar ve ödül takdimleriyle devam eden etkinlikte, serginin açılışı da yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu ve Fide Kürşat katıldı. Etkinlikte ayrıca Garanti BBVA Kıbrıs Ülke Müdürü Elif Altınkol, Telsim Genel Müdürü Sefer Alıcı, İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu ve kurucu üyeleri ile çok sayıda sanatsever de yer aldı.

Etkinlikte; İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, Garanti BBVA Kıbrıs Ülke Müdürü Elif Altınkol, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Gecede yarışmanın başarısında emeği geçen jüri üyelerine de teşekkür plaketi sunuldu. Jüri üyeleri arasında İş Kadınları Derneği’nden Aslıhan Taylan, Garanti BBVA’dan Ferit Akyüz, 2023 yılı birincisi Tevfik Ulual, Öğr. Gör. Mümine Özdemirağ Yağlı, Yard. Doç. Dr. Güneş Kozal ve Yar. Doç. Dr. İsmail Gökçe yer aldı.

Kimler ödül aldı?

Yarışmayı kazanan sanatçılar ödüllerini düzenlenen törende aldı. Birincilik ödülünü Cem Cengiz kazanırken, Şaziye Kofalı Kurt ikincilik, Cahit Arkut ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Şifa Bahalı Jüri Özel Ödülü’nü, Nevzat Akçagil ise İKD Özel Ödülü’nü aldı.

Yarışmada sergilemeye hak kazanan eserler de etkinlikte sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye Alev Emre Gürsev, Ayla Merttürk, Ayşe Gökyiğit, Besime Tanul, Candan Behzatoğlu, Emine Kasap, Erkan Çelikeri, Fazilet Avkat, Feride Demir, Hüseyin Çekirdek, Kamil Dimililer, Kutlay M. Halkseven, Mehmet Gökyiğit, Mehmet Hoca, Mehmetali Karahasan, Mine Kurtel, Nazan Dinsev, Nermin Bardak, Papatya Solyalı, Pırlanta Konuksal ve Veysi Canateş’in eserleri seçildi.

Gece, sanatseverlerin eserleri müzik eşliğinde gezmesiyle sona erdi.