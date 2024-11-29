Umut veren işbirliği

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İstanbul’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizmine yönelik yaptıkları toplantıda “turizm hareketlerinin canlandırılması ve iş birliğini güçlendirme” kararı aldı.

Toplantıda, Türkiye’nin dört bir yanından 200 seyahat acente temsilcisinin katılımıyla geniş kapsamlı bir bilgilendirme gezisinin Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Ataoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Türkiye ile KKTC arasındaki havayolu bağlantısının geliştirilmesi ada turizminin yükselişinde çok önemli” dedi.

Ataoğlu, dönemsel indirimler yerine sürdürülebilir ve ulaşılabilir fiyatlarla Türkiye’den daha çok misafiri ağırlamak istediklerini belirtti. Ataoğlu, ocak ayında charter uçuşlar için teşvik çalışması başlatacaklarını da söyledi.

Günaydın: Hedef daha çok turist

Toplantıda, söz alan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, hedeflerinin KKTC’ye daha fazla turist kazandırmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“KITSAB ile yaptığımız toplantılardan önemli sonuçlar aldık. Bundan mutluyuz. Ana amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kültür turları, butik otelleri ve gastronomisiyle öne çıkarmak. Antalya’dan KKTC’ye 35 dakikada gidiliyor. Türkiye’den KKTC’ye giden ziyaretçi sayısını mevcut rakamların çok daha üzerine çıkartabiliriz.”

Akançay: TÜRSAB ile yakın iş birliği sürecek

KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, toplantıda, KKTC’nin tanıtım faaliyetlerine devam ettiğinin belirterek, “Adamızda 12 ayın 10 ayında güneş var. Bu durum eşsiz bir fırsat yaratıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TÜRSAB ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

