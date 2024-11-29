Tepki yağıyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan’da dün yine uzun araç kuyruğu oluştu. Güney Kıbrıs’a alışveriş, doktor kontrolü, devlet dairelerindeki işlemler, iş ve gezmek için giden onlarca kişi bir saati aşkın süre bekleyince isyan etti.

Yıllardır aynı sorunun yaşandığını belirten vatandaşlar, daha fazla sınır kapısı açılmasını talep etti.

Ne dediler…?

Mehmet Ergün

“Güneye gezmek amacıyla geçmek istedik ancak bir saati aşkın bir süredir burada bekliyoruz. Yetkililerin buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Daha fazla şerit veya mevcut kontrol noktalarının arttırılması gerekiyor. En azından araçla geçilen bir kapının daha Lefkoşa’ya açılması buradaki yoğunluğu azaltacaktır.”

Yıldıray Erçika

“Güneye alışveriş yapmaya geçiyoruz. Daha ucuz ve daha kaliteli olması nedeniyle alışverişte güneyi tercih ediyoruz. Bir saat oldu buradaki yoğun trafikte bekliyoruz. Yetkililerden beklentimiz Lefkoşa bölgesinde daha fazla araçlı geçiş kapısının arttırılmasıdır.”

Osman Manisoy

“Güneydeki dairelerde işlerimiz olduğu için geçiş yapıyoruz. Bu trafikte güneye geçmekte zorlanıyoruz. Bir saat oldu geçiş için burada bekliyoruz. Yıllardır aynı sorun yaşanıyor ve yıllardır başka geçiş kapısı açılacağını söylüyorlar ancak hiçbir şey yapılmadı. Metehan bölgesine bir şerit daha açtılar ancak hala faaliyete geçemedi ve boşuna bir yatırım oldu.”

Hasan Yücelen

“Güneye geçiş amacım orada okuyor olmamdır. Ben yaklaşık bir saattir burada bekliyorum. Buradaki yoğunluğun gereksiz bir yoğunluk olduğunu düşünüyorum. Yetkililerden beklentimiz araçla geçişler için daha fazla sınır kapısının açılması ya da mevcut geçişlerde daha hızlı bir sistemin uygulanmasıdır.”

Hüseyin Azmi Uzunoğlu

“Güneye geçiş amacım iş içindir. Ciddi bir yoğunluk var. Ben 12.00’de çalışıyorum ve yola saat 11.00’de çıktım ve saat 13.00’e kadar bekledim. Neredeyse 2 saat bekledim, bu tam bir rezilliktir. Yetkililerden beklentim bu geçiş kapısını kullanan kişiler için rahatlatıcı çalışmalar yapmalarıdır. Bu işin çözümü ver ancak kimse bu sorunla ilgilenmiyor.”

Fahri Altınör

“Güneye doktor kontrolü için geçiyorum. Normalde 25-30 dakika süren geçişler bu kez bir buçuk saat sürdü ve doktor randevumuzu da kaçırdık. Beklentimiz bu soruna artık bir çözüm bulunmasıdır. Bu dayanabilecek bir çile değildir. Lefkoşa’da araçla geçişler için tek bir kapı var ve ya bu kapıyı rahatlatacak çalışmalar yapmalarını ya da yeni kapılar açılmasını istiyoruz.”

Selen Efe

“Güneye dolaşmak ve alışveriş yapmak için geçiyorum ancak ciddi bir yoğunluk vardır. Yarım saati aşkın bir süre bekliyoruz. Bir çaresi bulunacaktır diye düşünüyorum ve en yakın bir zamanda bu soruna çözüm bulunmasını umut ediyorum. Ben genelde Mağusa’dan geçiş yapıyorum ve orada bu kadar yoğunluk yoktur.”

Semavi Aşık

“Arabamın sigortası yok ve onu çıkartmak için güneye geçiyorum. Burada sürekli olarak yoğunluk yaşanıyor ve daha fazla kapının açılması gerekiyor çünkü Metehan Sınır Kapısı işkenceye dönüştü. Mağusa kapısının hatta Ledra Palace’ın sivil araç geçişlerine izin verilmesi ile bu sorunu çözmüş olacaklardır. İsteğimiz bu yöndedir. Çok fazla umudum yok ancak inşallah umutlu olacağımız günler olacaktır.”

Yılmaz Mavili

“Güneye çalıştığım için geçiyorum. Ciddi bir yoğunluk var ve 35 dakikadır burada bekliyorum. İşe geç kalacağımı bildirdim. Beklentimiz daha fazla sınır kapısının özellikle de araçla geçişler için daha fazla sınır kapısının açılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde yetkililerin çalışmalar yapmasını istiyoruz.”

Hakan Sermaye

“Kızımın Meksika’da dünya şampiyonasında yarışması var ve onun dans kostümünü alıp geri dönmek için güneye gidiyorum. Başka kapıların açılması için görüşmelerde masaya yatırıldı ve bunun biran önce hızlandırılması gerekiyor. Metehan’a bir kapının daha açılması gerektiğini düşünüyorum hatta Alayköy’e de bir kapı düşünülüyor. Kapıların çoğalması gerekiyor. Kaymaklı bölgesine de bir kapı açılırsa o zaman burası rahatlayacaktır. Bir an önce bu konuda yetkililerin hizmet ve fikir üretmeleri gerekiyor.”