Kral’a büyük ilgi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün liderleri arasında gerçekleştirilen toplantıda iş birliği memorandumları imzalandı. Güney Kıbrıs’a giden Ürdün Kralı Abdullah’a çok büyük ilgi gösterildiği ve muhteşem bir ağırlama protokolü uygulandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın Güney Lefkoşa’da yaptığı zirve çerçevesinde yemekte bir araya geldiklerini, ardından da iş birliği memorandumlarının imzalandığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis yaptığı konuşmada üçlü görüşmenin önemine vurgu yaparak, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, AB ile Ürdün arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinin destekçisi olduklarını ifade etti.

Gazete, görüşmelerden sonra üç ülkenin dışişleri bakanlarının su kaynakları, sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularında eğitim ve yatırım alanlarında iş birliği öngören memorandumları imzaladıklarını duyurdu.

Gazete, Hristodulidis ile Abdullah arasında gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ise her iki tarafın dışişleri bakanlarının, Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında iş birliği yapılmasını öngören bir memoranduma da imza attıklarını aktardı.

İkinci Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve

Bu arada İkinci Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve'nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in katılımıyla Güney Kıbrıs’ta yapıldığı belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde zirvede Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazarken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in “ortak bilinçli bir stratejik seçim” olarak tanımladığı zirvede BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili toplaması beklenen genişletilmiş görüşme ışığında fikir alışverişinde de bulunulduğunu belirtti.

Atina ile Rum kesimi arasında Kıbrıs sorunuyla ilgili günlük, doğrudan ve kalıcı bir temas bulunduğunu teyit eden Hristodulidis, Kıbrıs’taki mevcut durumun halkın geleceği olamayacağı ve sürdürülebilir olmadığına dair iddiasını yineleyerek, ileri sürülen işgalin sona erdirilmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) son bölünmüş üye devletinin yeniden birleşmesini öncelikleri haline getirdiklerini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise konuşmasında, uzun bir hareketsizlik döneminin ardından müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili olumlu bir dinamikten söz ederken, Atina ile Lefkoşa Rum kesiminin koordineli çabaları sayesinde bazı ilerleme işaretlerine sahip olduklarını söyledi.

Konuşmasında Türk-Yunan ilişkilerinden de söz eden ve ılımlı ortamın müzakerelerin yeniden başlaması lehine olabileceğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ancak bunun otomatik olarak Türkiye’nin tezlerinde bir değişikliğe yol açmadığını ileri sürdü.