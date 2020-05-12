Vaka sayısı 4 milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 227 bini geçti. Virüs nedeniyle 285 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Salgından en çok etkilenen ülke 1,3 milyon vaka ve 80 bin can kaybıyla ABD oldu. Öte yandan, son bir günde Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 643'e, İtalya'da ise 30 bin 739'a yükseldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 227 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 285 bin 315 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 512 bin 708 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 227 bin 974'e yükseldi.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 263 artarak 26 bin 643'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 456 artışla 211 bin 184'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 2 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 284 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 33 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 507 artarak 56 bin 724'e ulaştı. Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 820'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 823'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 643'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak, 30 bin 739'a yükseldi. Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif Covid-19 vaka sayısı 836'lık düşüşle 82 bin 488'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 219 bin 814 oldu. İyileşenlerin sayısı, dün 1401'lik artışla 106 bin 587'ye çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 179 daha artarak 30 bin 739'a yükseldi.

ABD

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 367 bin 638 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 787 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya

Coronavirüs salgınının son günlerde en fazla artış gösterdiği ülkelerin başında Rusya geliyor.

Ülkede bir haftadan uzun süredir günlük vaka artış sayısı 10 binin üstünde.

Son 24 saatte Rusya'da 11 bin 656 vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344'e yükseldi. Toplam Covid-19 kaynaklı can kaybı da 2 bini aştı.

Çin'de vaka artışı

Çin'de Covid-19 vakaları yeniden artıyor. Ülkede dünün ardından dün de vaka sayısı çift hanede.

Ayrıca, karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Güney Kore'den vaka artışı haberleri geliyor.

Afrika'da vaka sayısı 63 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325'e yükseldi.

Kıtada Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı.

Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 525, Cezayir'de 502, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 194, Nijerya'da 143, Kamerun'da 114'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

İspanya'da son durum

Salgından en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da can kaybı 123 artarak 26 bin 744 oldu.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 268 bin 143'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 170 bin 846'ya yükseldi.