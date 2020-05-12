Restoranlarda ilk gün heyecanı

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs nedeniyle 2 aydır kapalı olan kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yiyecekler satanlar ve restoranlar dün itibariyle paket servis hizmetine başladı. Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayan işletmelerden özellikle restoranlar ilk gün olmasına rağmen birçok sipariş aldı.

Uzun bir aradan sonra tekrar işlerinin başına dönen işletme sahipleri, salgın döneminde yaşanan ekonomik kayıpların uzun vadede telafi edilebileceğini söyledi. Diyalog’a konuşan işletmeciler, iş yerlerini yeniden açmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Batuhan Biçentürk (Biçentürk Restoran)

“İki ay sonra büyük bir özlemle işyerlerimizi heyecanlı bir şekilde açtık. Yoğun bir sipariş trafiği var. Gerek müşteriler kendileri gelip siparişlerini alıyor gerekse bizler adrese teslim olarak servislerimizi yürütüyoruz. İçeriye müşteri ve paket servis elemanları girmiyor. Kapıdan siparişi teslim ediyoruz veya yine kapıdan paket servis elemanımız siparişi alıp adrese ulaştırıyor. Paketler dezenfekte edilerek müşterilere teslim ediliyor.”

Coşkun Kısa (Dürümcü Baba)

“Yaklaşık iki ay sonra yeniden bir takım tedbirler alarak restoranımızı açtık. İş temposuna alıştığımız için iki ay evde oturmak bize çok zor geldi. Kapalılık sürecinde personellerimize maaşlarını da sosyal haklarını da ödedik. Paket servis olarak şu anda hizmet veriyoruz ve birtakım tedbirler kapsamında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Salgın nedeniyle gerek Sağlık Bakanlığının gerekse Belediyenin bir takım kuralları oldu. Bu kurallar çerçevesinde çalışmaya başladık.”

Hüseyin Kuşappi (Kuşappi Kebap)

“Yaklaşık 60 günlük bir süre sonra yeniden kebap salonumuzu açma imkânı yakaladık. Paket servis hizmeti için izin verdiler ve bu güzel bir karar oldu. Hizmet vermeye başladığımız andan itibaren arayıp paket siparişi veren müşterilerimiz var. Kapalılık sürecinde yapmamız gereken ödemelerimizi alacaklılarla konuşarak programlı bir şekilde hallettik. Benim kasap dükkânım da olduğu için bir şekilde ödemelerimizi karşıladık. Aile şirketi olduğumuz için kapalı dönemde personel maaşı sıkıntısı yaşamadım.”

Mehmet Özata (Çatoz Döner- Kebap)

“Yaklaşık altı ay önce burayı aldım ve 4 ay çalıştırdıktan sonra salgın nedeniyle kapattım. İki ay kapalılık sürecinin ardından yeniden dükkânımı açma fırsatı buldum. İki ay evde oturdum ancak çalışanlarımın maaşı ve sosyal haklarının yanı sıra yükümlülüklerimi de yerine getirmeye özen gösterdim. Paket servis olarak hizmet veriyoruz. Sadece paket servis olduğu için bir takım sıkıntılar yaşıyoruz.”

Şahin Gündüz (Çörecik Cafe)

“İki ay sonra iş yerimi yeniden açma fırsatı buldum. Bu süreç biraz zor geçti. Personel ve tüccar ödemeleri kazancım olmadığı için olumsuz etkiledi. Kapalı olduğum sürede yapmam gereken ödemeler vardı. Bu ödemelerin bir kısmını ertelemek zorunda kaldım. Sağolsun tüccar arkadaşlar da bu konuda anlayış gösterdi ve yardımcı oldu.”



Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 10:45