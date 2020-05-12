Günde 4 saat eğitim

Güney Kıbrıs’taki devlet okulları ile teknik okulların lise son sınıf öğrencileri, iki aylık aradan sonra dün ders başı yaptı.

Rum basını, Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan talimatlar uyarınca, her sınıf için 12 kişilik öğrenci grupları oluşturulduğunu ve öğrencilerin iki gruba ayrıldığını; birinci grubun da bu sabah saat 07.30 ile 11.30 arasında okula gideceğini kaydetti.

Haberde, sınıf içerisindeki sıraların belli bir uzaklıkta olacağı, okullardaki hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarıldığı, eşyaların ortak kullanımı ve yakın temasın kesinlikle yasak olduğu, kantinlerin kapalı olacağı ve teneffüs saatlerinde de öğrencilerin bir araya gelmekten kaçınması gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

Habere göre Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası OELMEK, öğretmenlere gönderdiği uzun bir bildiriyle, öğrencilerin toplu şekilde okullara dönmesine karşı çıktığını ve okulların açılmasıyla ilgili endişelerini aktarırken, kendilerinin ve öğrencilerin sağlığını riske atabilecek hiçbir talimatı yerine getirmemeleri çağrısını yaptı.

Alithia gazetesi de “Okullarda İlk Adım” başlığıyla manşetten verdiği haberinde yaklaşık 8 bin lise son sınıf öğrencisinin okula gittiğini, geriye kalan 90 bin öğrencinin okula dönüş yolunun da açıldığını bildirdi.

Gazete, her ne kadar koronavirüs salgını devam etse de, hayatın aşamalı olarak normale dönmeye başladığını kaydetti.

Haberde, OELMEK’in Rum Eğitim Bakanlığı’nın “gereksiz ve çok büyük bir risk aldığı” ile ilgili açıklaması da yer aldı.

Önemli uyarı

Bu arada, Fileleftheros gazetesinde yer alan bir başka haberde ise, okullarda lise son sınıfların da ders başı yapmasıyla birlikte bu haftanın oldukça kritik geçeceği ve bilim kurulunun hazırladığı haritaya göre, vaka sayısında artış olması ve gerekenin üzerine çıkması halinde tedbirlerin geri döneceği belirtildi.

Gazete, bilim kurulunun raporuna göre, tedbirlerin aşamalı olarak hafifletilmesinin devam edebilmesi için Ro değerinin (bir kişinin virüsü bulaştırabileceği kişi sayısını gösteren değer) 1:1’in altında olması gerektiğini kaydederken, geçen haftaki göstergelerde üç metottan ikisinin 1:0,7 ile 1:0,8’i, üçüncüsünün de 1:1,2’yi gösterdiğini anımsattı.

Habere göre bilim kurulu ayrıca, her gün yapılacak testlerde, her bin testte maksimum 5 pozitif vakanın kabul edilebilir olacağına ve yoğun bakımdaki hasta sayısının da 14’ten az olması gerektiğine işaret ediyor.



