Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir araç içerisinde uyuşturucu içtikleri esnada suçüstü yakalanan Ersen Ünalmış, Osman Özbayır ve Fuat Demirtaş hakkındaki soruşturma devam ediyor. İki zanlı dün ek tutukluluk istemiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada analize gönderilen uyuşturucu ile ilgili raporun beklendiği belirtildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 7 Mayıs 2020 tarihinde, bir araçta uyuşturucu içildiğine dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, konu aracın Gazimağusa’da tespit edildiğini, zanlıların uyuşturucu içerken suçüstü yakalandığını belirtti. Polis, zanlılardan Ersen Ünalmış’ın ise ilk anda polisi görünce tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi camdan atmaya çalıştığını anlattı.

Mahkemeden ek süre talep edildi

Derman, araçta yapılan arama sonucunda 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Zanlıların 8 Mayıs 2020 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan Derman, beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturmanın bitmediği yönünde bulgu yaparak, zanlıların 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.