Yasaklar kalkıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu okul döneminin eğitim açısından kapandığını söyledi.

Özersay, BRT’de katıldığı programda, dün Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları anlattı.

“30 Haziran’a kadar okullar ve eğitim kurumları kapalı kalmaya devam ediyor” diyen Özersay, “Bu okul dönemi eğitim açısından kapanmıştır” şeklinde konuştu.

Özersay, “sadece mezun olacaklarla ilgili, bütünleme sınavları ile ilgili ve kolej sınavları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile istişare eden Milli Eğitim Bakanlığı gerekli kararları üretecek.” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, 1 Haziran’a kadar gece sokağa çıkama yasağının devam edeceğini de aktardı. Özersay, bununla birlikte Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs’tan itibaren kalkacağını kaydetti.

Özersay, “Pazar günleri kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu ama özellikle çok daha fazla sektörün açılması ile birlikte anlamını yitiriyor. Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı aldık. Pazar günleri dışarı çıkmak mümkün olup, benzin istasyonu, market ve eczane dışındaki iş yerleri de açılabilecek" ifadesini kullandı.

Berberler ve kuaförler 20 Mayıs’ta açılıyor

Özersay, 20 Mayıs’tan itibaren berberler ve kuaförlerin de sadece saç kesimi ve saç bakımı için açılacağını ancak diğer hizmetlerin verilmeyeceğini belirtti. Özersay, “Randevu ile çalışılacak, maske takmak zorunlu olacak. Sakal tıraşı yasak olacak. 21 Mayıs Perşembe günü de berberler açık olacak” dedi. Özeray, 18 Mayıs’tan itibaren marinalarındaki bireysel teknelerin kişisel kullanıma açılacağını, bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antrenmanların spor alanlarında ve spor sahalarında serbest olacağını, yürüyüş parkurlarında bireysel yürüyüş faaliyetleri yapılabileceğini de kaydetti. “Piknik alanları ve çocuk park alanlarının 1 Haziran’a kadar kapalı olacağını vurgulayan Özersay, piknik alanlarında ve yeşil alanlarda da sportif faaliyetlerde bulunmanın serbest olacağını aktardı.

Özersay, daha önce seyahatler bağlamında sadece, sağlık ve cenaze maksatlı girenlere verilen izinlerin, 1 Haziran tarihinden itibaren olağan ikamet yerleri KKTC olan kişilerin tamamına açılacağını da bildirdi. Ancak bu girişlerin 14 gün karantina kuralı çerçevesinde gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Çekler konusunda 90 gün olarak alınan kararın da netleştirildiğini söyleyen Özersay, çeklerle ilgili kararın 3 Ağustos tarihinde ortadan kalkacağını ifade etti.

