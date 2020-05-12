Ahmet Kılınç 8 ay hapis yatacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde çaldığı salon araç ile kaza yapan ve olay yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden Ahmet Kılınç hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “Dikkatsiz sürüş”, “Sigorta kapsamaksızın araç kullanma”, “Mal sahibinden izinsiz araç sürmek”, “Polise trafik kazasını bildirmemek” suçlarından 8 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Kararda sanığın bir buçuk yıl içerisinde 4 ayrı benzer suç işlediği belirtildi.

Sanığın 29 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa' da Hüseyin Kaptan Sokak boyunca

çalıntı olan EE 429 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği ve Şht. M. Ahmet Ruso Caddesi’ndeki yol kavşağında durmadan dikkatsiz bir şekilde caddeye giriş yaptığı belirtildi.

Sanığın bu esnada sağından gelen Ummahan Beyhan Saleh’in yönetimindeki PE 337 plakalı salon araca çarptığı ve kaza mahallinden ayrıldığı kaydedildi.

Kaza sonucu EE 429 plakalı araçta 5 bin TL hasar meydana geldiği, sanığın aracı boş araziye bırakıp kaçtığı belirtildi.

Sanığın 100’den fazla kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı kaydedildi.

Olguları aktaran Yargıç Temay Sağer, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiğini söyledi.

Çaldığı araçla kaza yaptı

Yargıç Sağer sanığın çaldığı araç ile kaza yaptığını, daha sonra olay yerinden kaçtığını kaydetti. Yargıç, sanığın ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanıp kaza yaptığını, şans eseri can kaybı olmadığını, bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini ifade etti. Sağer, sanığın bir buçuk yıl içerisinde 4 kez benzer suç işlediğini de dikkate alarak aleyhine getirilen davalardan 8 ay hapis cezası takdir ettiğini açıkladı.