Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta dün bin 46 kişiye Coronavirüs testi yapıldığı ve 3 kişide sonuçların pozitif olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı vakalardan birinin, Kawasaki hastalığı nedeniyle Makarios Hastanesi’nde tedavi gören 2,5 yaşındaki çocuk olduğunu, diğerinin de çocuğun babası olduğunu kaydetti.

Çocuğa yapılan ilk testin negatif çıktığını; ancak ikinci bir test daha yapıldığını ve bu testte koronavirüsün “sınırda” çıktığını belirten Rum basını, çocuğa üçüncü bir test daha yapıldığını ve son testte çocuğun kesin olarak koronavirüs taşıdığının belirlendiğini yazdı.

Rum basını, çocukta her iki hastalığın da görülmesinin hayatının tehlikede olduğu anlamına gelmediğini ve dünyada, koronavirüs ile Kawasaki hastalığı arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırıldığını, Rum doktorların da bu konudaki araştırma sonuçlarını beklediğini belirtti.

Haberde, çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği de ifade edildi.