Suçlamalar çok ağır

Suna ERDEN

Aylardan beri personele maaş ödeyemeyen Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile kardeşi Halil Sennaroğlu, mail order yöntemiyle suç geliri akladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Sennaroğlu kardeşlerin yanı sıra suçla bağlantılı 3 kişinin daha tespit edildiği öğrenildi. Sennaroğlu kardeşlerin polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanması ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi tarafından sürdürülen soruşturmada tespit edilen zanlı sayısı 5 olurken, Belediye Başkanı Sennaroğlu ile kardeşinin evlerinde arama yapıldığı, suçla bağlantılı evrakların ele geçirildiği öğrenildi.

Sennaroğlu kardeşlerin pos cihaz kullanarak kartsız olarak gerçekleştirilen yüklü miktardaki çekilişlerle ilgisi olduğu iddia edildi.

Çekimlerin yapıldığı bankalara da sahte belgeler verildiği öne sürülürken, suça karışan 3 kişinin daha olduğu, polisin bu şahısları da aradığı kaydedildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu hakkında bir süredir iz süren Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nin olayla ilgili soruşturması sürerken, Sennaroğlu kardeşlerin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 10:40