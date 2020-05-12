Son hasta taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 3 test yapıldı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Ülkede toplam vaka sayısı 108’de kalırken, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören son Coronavirüs hastası da dün alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Böylelikle ilk vakanın görüldüğü 9 Mart’tan 17 Nisan’a kadar tespit edilen 108 hastadan 104’ü iyileşmiş oldu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, 9 Mart’tan şimdiye kadar toplam 104 vakanın tedavi edildiğini ve yaklaşık 2 ayın sonunda hastanede yatan hiçbir Covid-19 vakasının kalmadığını açıkladı.

Son hasta alkışlarla uğurlandı

Kuzey Kıbrıs’ta dün de yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bin 3 testin sonucu negatif çıktı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 83 yaşındaki Zekai dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Son hasta Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Başbakan Tatar, 83 yaşında Coronavirüsü yenen Zekai Gece’ye sağlıklı günler diledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, elde edilen başarının sağlık personelinin olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının onlara minnettar kalacağını söyledi.

Pilli: Bin 3 test yapıldı

Hastayı uğurladıktan sonra Coronavirüs ile ilgili güncel bilgileri açıklayan Bakan Pilli, son 24 saatte bin 3 test yaptıklarını ve pozitif vakaya rastlamadıklarını belirtti.

Bakan Pilli, 9 Mart’tan şimdiye kadar toplam 104 vakanın tedavi edildiğini ve yaklaşık 2 ayın sonunda hastanede yatan hiçbir Covid-19 vakasının kalmadığını açıkladı. Bakan Pilli, dünya tarafından tanınmayan KKTC’nin bu başarıyla kendini ispatladığının altını çizdi. Hastanede tedavi gören son hastanın da taburcu olmasıyla birlikte KKTC’de herhangi bir Covid-19 vakası kalmadığını söyleyen Pilli, “Ancak dünyada salgın bitmeden, ülkemizde de bu iş bitti diyemeyiz, çalışmalarımıza her zamankinden daha fazla devam ediyoruz, halkımız da üzerine düşeni rehavete kapılmadan uygulamalıdır” ifadelerini kullandı.

Tatar: Büyük bir sınav verdik

Başbakan Ersin Tatar da, 9 Mart’ta görülen ilk vakadan itibaren Hükümetin aldığı tedbirler ve Kıbrıs Türk halkının duyarlılığı sayesinde 2 ayın ardından son Coronavirüs vakasını da taburcu ettiklerini ifade etti. “2 ayda büyük bir sınav verdik ve başarıya ulaştık” diyen Tatar, bundan sonra önemli olanın birtakım düzenlemeleri hayata geçirerek adım adım normalleşmeye gitmek olduğunu belirtti.

Özellikle sağlık alanındaki çabaları artırarak hastane altyapısını ve yatak kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tatar, 2 aylık salgın döneminde nelerin eksik olduğunu daha iyi tespit ettiklerini kaydetti. Son 23 günde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı bilgisini de paylaşan Tatar, ancak asla rehavete kapılmayacaklarının altını çizdi.

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:1003

Dün Tespit Edilen Vaka:0

İleri Tetkik Yapılacak Yeni Vaka Sayısı: 0

İleri Tetkikleri Sonuçlanmayan Toplam Vaka: 0

Toplam İleri Tetkik Sayısı:177

Dün Taburcu Olan Vaka:1

Toplam Test Sayısı: 25,057

Toplam Vaka Sayısı: 108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı: 0 (Max kapasite: 178)

Yoğun Bakım: 0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı: 104 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı: 4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:0

Karantina Süresi Biten:1834