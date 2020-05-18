ODTÜ kampüsü boşaltıldı

Kampüs boşaltılırken, yangın, Kalkanlı ve ODTÜ tesislerinde de zarara yol açtı.

Yangının yol açtığı duman, bölgedeki Kalkanlı Yaşam Evi'nde kalanları da olumsuz etkiledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, meydana gelen yangının ardından Kalkanlı Yaşam Evi'ne giderek bakımevinde bulunan kişilerin taşınmasında bizzat bulundu.

Kalkanlı Yaşam Evi, yangın nedeniyle tahliye edildi; 24 kişi CengizTopel Hastanesi'ne, 40 kişi Lefkoşa'daki Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde boş bulunan servislere yerleştirildi.

Geriye kalan 4 kişinin ise aileleri tarafından alındığı belirtildi.

