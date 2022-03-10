Hasipoğlu: Bu bir reform

Filiz SEYİS

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Mesleki Yeterlilik Yasası çerçevesinde “KKTC Yeterlilikler Çerçevesini” ilan etti. Avrupa Birliği genel çerçevesi olan 8 seviye esas alınarak belirlenen KKTC Yeterlilikler Çerçevesi ile kısa sürede yeterliliklere bağlı eğitimlerin de önünün açılması hedefleniyor.

KKTC Yeterlilikler Çerçevesinin ilanı için Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatlarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan yetkililer katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilikler Çerçevesinin uzun yıllardır yapılan çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıktığını anlattı.

Çavuşoğlu konuşmasına, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meslek edinme ve meslekleri sürdürmek için yeni bir sayfa açılıyor, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek son verdi.

Hasipoğlu: Hem eğitim hem çalışma ayağı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu konuşmasında, KKTC Yeterlilikler Seviyesi konusunda iki bakanlık arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, bu konunun hem eğitim hem de çalışma hayatı ayağı olduğunu söyledi.

Mesleki Yeterlilik Yasası’nın 2020’de yayımlandığını ve yasaya bağlı tüzüğün ise 2021’de çıkarıldığını anımsatan Hasipoğlu, yapılan yasaların hayata geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

“Burada, iki bakanlık arasındaki bu iş birliği ile çalışma hayatında bir reformu gerçekleştiriyoruz” diyen Hasipoğlu, bu reformu gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.