20 Temmuz’da açılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat bölgesine ziyaretinde ilk olarak yetkililerle toplantı yaparak, gelişmeler hakkında bilgi alan Arıklı, daha sonra yapım aşamasında olan havalimanı terminal binasını gezip, gözlemlerde bulundu.

Ziyarette, T&T Havalimanı işletmeciliği, Planlama İnşaat Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi ve Karayolları Dairesi yetkilileri, ilgili uzmanlar ve mühendisler hazır bulundu.

İncelemelerin ardından, basına açıklama yapan Bakan Arıklı, yeni havalimanının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük yatırım alanı olduğuna dikkat çekerek, inşaatı yerinde görmek istediğini belirtti.

Havalimanı’nın açılışını 20 Temmuz’da yapmayı hedeflediklerini ve bu yönde 1200 kişinin fedakarca çalıştığını belirten Arıklı, mevcut bir takım eksikliklerin olduğunu, kendilerinden kaynaklı olanlar için gerekli talimatları verdiğini kaydetti.

Yüksek uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili soru üzerine, Arıklı, biletlerin ucuzlamasının tek yolunun rekabeti artırmak ve fazla sayıda uçak şirketinin havalimanına inmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Bunun için iki kanaldan çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Arıklı, Turizm Bakanı’nın bugün Antalya’ya gittiğini, orada bir havayolu şirketiyle görüşeceğini, kendisinin ise milli havayolu olabilecek bir şirketin kuruluşu için yapmış oldukları fizibilite çalışmasını önceki gün Bakanlar Kurulu’na sunduğunu kaydetti.

Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun incelemesi ve onaylamasının ardından, milli havayolu kurabilmek için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Kaliteli internet için çalışma başladı

Öte yandan Bakan Erhan Arıklı, “KKTC’de kullanılan kablosuz internetin daha hızlı ve kaliteli olabilmesi için frekansın 60GHz’e çıkarılması konusunda mevzuatta değişiklik talimatı verirken, fiber-optik dönüşüm için ihaleye çıkılacağını ve 5G’ye geçiş için de çalışmaların tamamlanacağını” bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Arıklı, sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, KKTC’de hızlı internet için çalışmaları başlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle Sayıştay Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Telekomünikasyon Dairesi, GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları katıldı.