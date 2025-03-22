Yeniden seçim yapılacak

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davada mahkeme, Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine hükmetti. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Yargıçlar Sendikası Başkanı Beyhan Güler, Uluslararası Hukuk Örgütü temsilcileri, bazı milletvekilleri ve çok sayıda avukat da takip etti. İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, savunmasında, baronun kapatılması talebinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve seçim yapılmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

