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Guterres çağrı yapacak

Hristodulidis, Cenevre’deki toplantıda alınan kararları ileriye götürmek için Tatar’la görüşeceğini açıkladı

Guterres çağrı yapacak
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  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının, önümüzdeki saatlerde, BM aracılığıyla, Cenevre’de üzerinde anlaşmaya varılan konuların özlü olarak tartışılmaya başlanması için iki toplum liderinin görüşme tarihleri konusunda öneriler sunacağını belirtti.

  “Sigmalive” internet sayfasının haberine göre Hristodulidis, dün katıldığı  DİKO Tüzük Kurultayı çerçevesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
  Kıbrıs Rum tarafının BM genel Sekreteri tarafından kişisel temsilci atanmasına onay verip vermediği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, Cenevre’de belirlenen yeni toplantı ışığında, özellikle müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik ileriki adımlar için kendilerine yardımcı olacak BM Genel Sekreteri tarafından kişisel temsilci atanmasının kendi hedefleri olduğunu ifade etti
   Hristodulidis, konuyla ilgili olarak BM ile görüştüklerini, zaman çerçevesi konusunda da bazı izahatlar talep ettiklerini söyledi.
   BM Genel Sekreteri ile Brüksel’de bir araya geldiğini ve Genel Sekreterin, Avrupa Konseyi toplantısında yer almasının da önemli olduğunu söyleyen Hristodulidis, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda nasıl ilerleme kaydedileceği sorusu üzerine, bazı kategoriler üzerinde anlaştıklarını söyledi. Hristodulidis önümüzdeki hafta içinde görüşme olması için iki, üç, veya dört seçenek sunacaklarını belirtti.

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