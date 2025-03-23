‘Bu neyin telaşı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla iftar programında, "Bu millete sevdalanmış bir partiyiz, kırarak dökerek değil gönüller kazanarak ilerleyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e seslenerek, “neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklendi.
Ana muhalefetin gündemin tam tersi hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemizi taşıma tezgahına düşmedi. Provokasyonlara gelmedi. 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. CHP marjinal sol örgütlerin oyuncağı haline gelmiştir." dedi.
Erdoğan şunları söyledi:
“Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak. Ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor. Suriye'de eski rejim artıklarının çıkardığı olayları bahane ederek ülkemizde mezhepçilik fitnesini alevlendirmek istediler. Alevi canlarımızı kışkırtarak kardeşliğimize adeta pusu kurmaya kalktılar.
Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemizi taşıma tezgahına düşmedi. Provokasyonlara gelmedi.
Bunla başarılı olamayınca bu sefer yolsuzluk operasyonu üzerinden milletimizi provoke etmeye çalıştılar. 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.
Çıkar şebekeleri CHP'yi yolsuzluk ve rüşvete bulaştırmıştır. Atatürk'ün partisi olduğunu övünenler Gazi'nin emanetini hırsızlara emanet etmişlerdir. Sağdan soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor.
CHP marjinal sol örgütlerin oyuncağı olmuştur. Bakın şunu açık açık söylemeliyiz, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma oyununun yanında yolsuzlukları ortaya çıkmıştır.
Marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar.
Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Sayın Özel, neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz, bu panik bu telaş niye, düne kadar şaibe yok diyordunuz?
Düne kadar şeffaflıktan dürüstlükten dem vuruyordunuz, ne oldu da dizleriniz titremeye başladı?
CHP yavuz hırsız misali suç bastırıyor. Sayın Özel vesayetten kendisini bir türlü kurtaramamıştır.
Şimdi kimi tasfiye edecek kimi sırtından hançerleyeceksiniz. Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız?
Ortaya dökülen bu pislikler sadece bizi ve milletimiz değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. Samimi CHP'li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı içlerine sindiremiyor.
CHP bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılarından temizlenmedikçe siyasi itibarını tekrar kazanamaz.”
‘Bu neyin telaşı’
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz” diye sordu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla iftar programında, "Bu millete sevdalanmış bir partiyiz, kırarak dökerek değil gönüller kazanarak ilerleyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e seslenerek, “neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz” diye sordu.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 57 dakika Önce
Orospu çocugu. Sana sorulanı ve sorulması gerekeni başkasına sorarak kâbuslarından kurtulamazsın.
Doğru Söz - 50 dakika Önce
Bre şerefsiz mahlûk, İmamoğlu yolsuzluk yaparak mı senin damat Türkiyenin en zenginleri listesine girdi? Bre kâfir, siz Fethullah'ın finansòrü değil mizdiniz? Bre kâfir, kendini cehalete ilâh yaptıran dinsiz. Dinimiz Hz. Muhamnedden başka ilah yoktur der. Bre kâfir, Sn. Öcalan diyen, öcalana lider diyen, Meclise davet eden seçimde ondan çağrı bekleyen sen ve köpeklerin değil mizdi. Karşı olsan onlara dava açtırırdın.
Senden tiksindiğim kadar hiçbir insan veya canlıdan veya cansızdan tiksinmedim. Çünkü sen söylem ve eylemleri en zıt mahlûksun.
Doğru Söz - 2 dakika Önce
Bence sen korkuların yüzünden tımarhanelik olma yolunda hızla ilerliyorsun. Şimdilik psikiyatristliksin. Ama ağır psikiyatrik vakasın. Ama her gece gördüğün kâbuslar yüzünden mutlaka kafayı yiyecek ve oynatacaksın. Başka olasılık YOK!
Korkan sensin !!!!