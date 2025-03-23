‘Bu neyin telaşı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla iftar programında, "Bu millete sevdalanmış bir partiyiz, kırarak dökerek değil gönüller kazanarak ilerleyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e seslenerek, “neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklendi.

Ana muhalefetin gündemin tam tersi hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemizi taşıma tezgahına düşmedi. Provokasyonlara gelmedi. 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. CHP marjinal sol örgütlerin oyuncağı haline gelmiştir." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak. Ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor. Suriye'de eski rejim artıklarının çıkardığı olayları bahane ederek ülkemizde mezhepçilik fitnesini alevlendirmek istediler. Alevi canlarımızı kışkırtarak kardeşliğimize adeta pusu kurmaya kalktılar.

Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemizi taşıma tezgahına düşmedi. Provokasyonlara gelmedi.

Bunla başarılı olamayınca bu sefer yolsuzluk operasyonu üzerinden milletimizi provoke etmeye çalıştılar. 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.

Çıkar şebekeleri CHP'yi yolsuzluk ve rüşvete bulaştırmıştır. Atatürk'ün partisi olduğunu övünenler Gazi'nin emanetini hırsızlara emanet etmişlerdir. Sağdan soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor.

CHP marjinal sol örgütlerin oyuncağı olmuştur. Bakın şunu açık açık söylemeliyiz, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma oyununun yanında yolsuzlukları ortaya çıkmıştır.

Marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar.

Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Sayın Özel, neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz, bu panik bu telaş niye, düne kadar şaibe yok diyordunuz?

Düne kadar şeffaflıktan dürüstlükten dem vuruyordunuz, ne oldu da dizleriniz titremeye başladı?

CHP yavuz hırsız misali suç bastırıyor. Sayın Özel vesayetten kendisini bir türlü kurtaramamıştır.

Şimdi kimi tasfiye edecek kimi sırtından hançerleyeceksiniz. Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız?

Ortaya dökülen bu pislikler sadece bizi ve milletimiz değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. Samimi CHP'li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı içlerine sindiremiyor.

CHP bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılarından temizlenmedikçe siyasi itibarını tekrar kazanamaz.”