İstanbul gece uyumadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında iki ifadesi alındı.

İfadeler için 34 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun ilk ifadesi saat 22.00 sıralarında alınmaya başlandı. İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi bir saatte tamamlandı. İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi ise 23.00 sıralarında alındı. İmamoğlu’nun ikinci ifadesi 01.40 sıralarında tamamlandı.

İmamoğlu’na destek olanlar Saraçhane'ye akın etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adliyesi'nde ifade verirken, Saraçhane mitingleri devam etti. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan yüz binlerce vatandaşa hitap etti. Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“ 81 ilin, 973 ilçenin her birisinde bu hukuksuzluklara, bu haksızlıklara karşı omuz omuza, kol kola, yan yana, engel tanımadan, hiçbir yasaya karşı sessiz kalmadan, korkmadan, yılmadan, her şeyi göze alıp demokrasiye, sandığa ve seçtiklerine, seçebilme hakkına sahip çıkan tüm yurttaşlarımızı yürekten selamlıyorum, yürekten selamlıyorum. Burada, İstanbul'da bir tarih yazılacak. Bunun karşısında durmayın, duramazsınız.”

Bu arada Ankara, Hayat, İzmir, Yozgat, Çorum, Bursa, Aydın, Rize, Trabzon ve Konya’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemi gerçekleşti.

KKTC’de öğrenciler eylem yaptı

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta da eylem yapıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) takribi 850 öğrenci, dün saat 19.30’da kampüs içerisinde bir araya gelerek eylem düzenledi. Protesto kampüs içinde olaysız bir şekilde sürerken, öğrenciler kampüsten dışarı çıkmak istedi. Ancak polis, kaymakamlıktan izin alınmadığı gerekçesiyle kampüs dışına çıkışlarına engel oldu. Çevik kuvvet ekipleri, eyleme kampüs içinde müdahalede bulunmazken, öğrencilerin dışarı çıkmaması için uyarılarda bulundu. Öğrenciler kampüs kapısına yöneldiğinde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı.



Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025, 10:08