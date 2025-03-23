Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bu yıl 6’ncısını düzenlediği “Çorabını Gey da Gel!” etkinliği Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Farkındalık amacıyla rengarenk çoraplar giyen ve balonlar taşıyan katılımcılar Lefkoşa Gezi Treni ve bando eşliğinde Kuğulu Park’tan Surlariçi'ndeki Lefkeliler Meydanı’na yürüdü.

Down sendromlu bireylerin, çocukların, ailelerinin, özel eğitim merkezlerinden ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı etkinlik çerçevesinde şu sıralar meydanda sahne performansları sergilendi.

