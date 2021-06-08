Yunanistan herkesi aşılayacak

Dünyada çoğu ülke aşılamada önceliği yaşlılara ve kronik hastalara sunarken, Yunanistan’da bu durum geçerli değil. Yeni tip Coronavirüs pandemisinin turizme ağır bir darbe indirdiği ülke, yabancı ziyaretçilerini geri çekmek amacıyla önceliği turistik adalarda yaşayanlara sunmaya karar verdi.

"Mavi Özgürlük Operasyonu" adlı bir kampanya kapsamında, ülkenin Ege ve İyonya Denizlerindeki adalarında yaşayan yaklaşık 700 bin yetişkinin tamamını Haziran ayı sonuna kadar tamamen olarak aşılayacağını duyurdu. Ayrıca, turistik adalarda yaşayan tüm sakinlere tek seferlik Johnson Johnson aşısı sunulduğu belirtildi.



Bununla birlikte çoğu ülke, nüfusunun en yaşlı ve ciddi hastalık riski yüksek olan kişilerine aşılamada öncelik veriyor. Uzmanlar, bunun hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmanın en hızlı yolu olduğunu söylüyor. Ancak, Yunanistan'da adalar artık birinci öncelik. Yunanistan hükümeti, ülkenin üst üste ikinci yaz turizm sezonunu kaybetmeyi göze alamayacağını biliyor. Çünkü, pandemi öncesi dönemde Yunanistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sinden fazlası turizme bağlıydı.2020'de Yunanistan’a, 2019'daki 33 milyona kıyasla sadece yedi milyon turist geldi. Pandeminin şoku, Yunanistan'ın on yıl önceki borç krizinden bu yana, ekonomik depresyondan uzun ve yavaş çıkışını geciktirdi. Diğer taraftan, Yunanistan 15 Mayıs'ta sınırlarını turistlere açtı. Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Turizm Bakanı Haris Theoharis, ülkeyi hazırlamak ve yabancı tatilcilerini geri çekmek için çalıştı. Ancak, Yunanistan’da hala devam eden yüksek bulaş oranı, ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkenin vatandaşlarına şimdilik bir Yunan tatili yapmamaları konusunda tavsiyede bulunmasına neden oldu. Bununla birlikte, 4 Haziran itibariyle Yunanistan, 10,4 milyonluk nüfusunun 3,9 milyonuna ilk aşı dozunu uyguladı, ve 2,3 kişiyi ise tam olarak aşıladı. Dış dünyaya Yunanistan'a seyahat etmenin güvenli olduğuna dair güvence oluşturmak amacıyla, Başbakan Miçotakis bu ayın başlarında Avrupa'da yaygın uygulama olan yaş gruplarına göre insanları aşılamaktan vazgeçmeye karar verdi.

700 bin yetişkin ay sonuna kadar aşılanacak

Hükümet, "Mavi Özgürlük Operasyonu" adlı bir kampanya kapsamında, Yunanistan'ın Ege ve İyonya Denizlerindeki adalarında yaşayan yaklaşık 700 bin yetişkinin tamamını Haziran ayı sonuna kadar tam olarak aşılayacağını duyurdu. Ayrıca, adalarda yaşayan tüm sakinlere tek seferlik Johnson & Johnson aşısı sunuldu.