Dosyaları kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalanan baba-oğul Uğur Özbayır ile Osman Özbayır hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların benzer suçlardan sabıkaları olduğu belirtildi.

Polis memuru Hüseyin Özdesoy, 23 Temmuz 2021 tarihinde alınan bir bilgide Güvercinlik Sanayi Bölgesi girişinde uyuşturucu alışverişi yapılacağının öğrenildiğini aktardı.

Aynı gün bölgede pusu görevi yapıldığını kaydeden Özdesoy, Güvercinlik istikametine doğru seyreden gri renkli bir aracın sanayi bölgesinde durduğunu ve araçtan inen bir kişinin elektrik direğinin altından bir şey aldığının tespit edildiğini aktardı.

Söz konusu aracın takip edildiğini ve aracın Çanakkale Göleti bölgesinde önü kesilerek durdurulmaya çalışıldığını söyleyen Özdesoy, plakasının NM 541 olduğu tespit edilen aracın sürücüsünün zanlı Osman Özbayır, araçta yolcu olarak bulunan kişinin ise zanlı Uğur Özbayır olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlıların, yapılan “Dur” ihtarına uymayıp araç ile olay yerinden kaçmaya başladığını belirten Özdesoy, takip neticesinde zanlı Uğur Özbayır’ın konu araçtan gölet içerisine top şeklinde siyah bir şey attığının tespit edildiğini, akabinde ise söz konusu aracın alıkonulduğunu aktardı.

Zanlıların söz konusu maddenin atıldığı yere götürülerek zanlılar huzurunda yaptıkları kontrolde siyah renk erkek çorabı içerisinde 40 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu tespit edildiğini söyleyen Özdesoy, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Aynı gün zanlıların evinde de arama yapıldığını belirten Özdesoy, 25 gram daha sentetik cannabionoid bulunduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti ve benzeri sabıkaları olan zanlıların, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.