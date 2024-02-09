Mezuniyet coşkusu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 Güz Dönemi mezunları için düzenlediği ilk törende, 5 fakülteden 175 lisans öğrencisi ile yüksek lisans ve doktora mezunları kep attı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 Güz Dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni hayatları için ilk adımlarını attı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen törenlerin ilkinde; Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat Fakültesi ile İnşaat ve Çevre Mühendisliği fakültelerini başarıyla tamamlayan 175 mezun öğrenci coşkusu yaşayarak kep attı. Aynı törende aynı fakültelerin yüksek lisans ve doktora mezunları da diplomalarını aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün, Uzman Gözdem İlkay ve Uzman İmge Dinçer tarafından müzik resitali verildi.

