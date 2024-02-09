Projeler hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Gardiyanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan ile daha birçok projeye ve protokole imza atacaklarına inanç belirtti. Projelere değinen Gardiyanoğlu, İskele’de bu yıl rehabilitasyon merkezi ve huzurevi yapılmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

Görevde olduğu altı aylık süre içerisinde özellikle sosyal hizmetler bölümünde çok ciddi projeler hazırlamaya başladıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, “Tabii ki en büyük paydaşımız Anavatan Türkiye’miz, Büyükelçimiz ve KEİ (Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi) ofisimizdir” dedi. Gardiyanoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri birçok projenin altında KEİ imzası ve finansmanı olduğunu anlattı.

2024 yılının sosyal hizmet alanında atılım yılı olacağını belirten Gardiyanoğlu, İskele’de bu yıl rehabilitasyon merkezi ve huzurevi yapılmasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, huzurevlerinin rehabilitasyonu ve modernleşmesiyle ilgili ise KEİ destekli bir ihale sürecinin gelecek ay başlayacağını anlattı. Herkesin bir gün yaşlanacağını ve herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, bu kişilere birebir dokunmakla ilgili çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Birinci yılını dolduran 6 Şubat depremine de değinen Gardiyanoğlu, depremde KKTC vatandaşlarını kaybettiğini hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

20 bin kişi geri döndü

Felaketten sonra yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye’ye geri döndüğünü ve bunun iş gücü kaybına olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, Türkiye’den buraya gelenlere ise elçilikle birlikte destekler verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birçok projeye ve protokole imza atacaklarına inanç belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Tarıkdaroğlu: 10 milyon TL ödenek tahsis edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise konuşmasına, KKTC ziyareti çerçevesinde Gardiyanoğlu ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık, eğitim ve benzeri alanlardaki bazı projelere değinen Tarıkdaroğlu, Lefkoşa Surlariçi’nde bir milyon TL’lik kaynak tahsis edilen Çocuk ve Gençlik merkezi yapımı işleri tamamlanmak üzere olduğunu ve Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi projesine şimdiye kadar 4 milyon TL katkı koymaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Karpaz Bölgesi’nde 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ne olan ihtiyacın da farkında olduklarını belirten Tarıkdaroğlu, “Bu eksikliğin giderilmesi için de Yenierenköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi projesine 10 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bakanlığın iş ve işlemleri tamamlamasının ardından inşallah 2024 yılı içerisinde hayata geçirilmesinin de takipçisi olacağız” şeklinde devam etti.

Güney ile Demirci’yi de kabul etti

Bakan Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Memur-Sen’in davetlisi olarak adaya gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci’yi de kabul etti.

