‘Daha da güçleneceğiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’in en güneyindeki bir Türk devleti olarak KKTC’nin daha da güçlenmesi için uğraş verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu-Sen’in milli davaya sahip çıkarak her zaman Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının yanında olmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgenin güçlü devleti olarak adım adım daha büyük başarılara ulaşacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, her alanda büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olan Türkiye’nin başarılarının ülkeye de olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, iki devlet temelinde bir antlaşmanın ancak Kıbrıs Adası’ndaki gerçeklere bağlı olarak adil ve sürdürülebilir bir antlaşmanın olabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin adadaki varlığının caydırıcı güç olarak önemine, Türk-Yunan dengesinin korunmasının gerekliliğini dile getirdi. 60 yıldır Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönettiğini, 60 yıl sonra başka bir oluşuma yama edilmenin ise asla kabul edilebilir olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ayrı bir halk olarak Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan müktesep haklarından vazgeçmeyeceğini, egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü tescili ile ancak kapsamlı müzakere masasına geçilebileceğini uluslararası camiada paylaşmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs milli dava

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu da, Antalya’da gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılması dolayısıyla teşekkür ziyaret yaptıklarını ifade ederek, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin de selamlarını iletti ve Kıbrıs milli davasına desteklerini yineledi.

Tatar dernek başkan ve üyelerini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Üyesi Ömer Suay ile Dernek Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Tatar kabuldeki konuşmasında, Ömer Suay’ın ortaya koyduğu çaba ve derneğin yürüttüğü çalışmaları takip ettiğini belirterek, tüm üyelere sağlık ve başarı diledi.

Görme engellilere yönelik projelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça da hazır bulundu.